Šestačtyřicet dní od skončení krajských voleb byl hejtmanem dvaatřiceti hlasy zvolen občanský demokrat, dosavadní ředitel domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, jihlavský zastupitel a rocker Vítězslav Schrek. Jeho jméno vzešlo z jednání stávající koalice, kterou tvoří Piráti, ODS se Starosty pro občany, lidovci, sociální demokraté a Starostové pro Vysočinu. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu by měli mít výraznou nadpoloviční většinu oproti opozičním zastupitelům za Hnutí ANO a komunistům.

Schrek krátce po zvolení poděkoval dosavadnímu hejtmanovi, následoval dlouhý aplaus zastupitelského sálu. Běhounkovi poté osobně poděkovali za spolupráci Vladimír Novotný, Vít Kaňkovský, Lukáš Vlček nebo Jiří Pokorný.

Nový hejtman také nezapomněl poděkovat kolegům za zvolení. Věří, že důvěru nezklame. "Do pozice hejtmana nastupuji s velkým odhodláním, ale také patřičným respektem," řekl Schrek, který si uvědomuje aktuální nelehkou dobu. "Dokáži pracovat jako člen týmu, ale i jako lídr. Jsem člověk, který nebourá, ale staví na poctivých a dobrý základech a snaží se posunovat věci dál. K tomu, aby se mi to dařilo, budu potřebovat vás," řekl k zastupitelům i pracovníkům úřadu.

Ačkoliv byla navržena veřejná volba, Jiří Pokorný (ANO) požadoval tajnou volbu, kterou však zastupitelé neschválili. "Například Piráti hlasují o personálních otázkách tajně vždy," zmínil.

Dle očekávání Hnutí ANO navrhlo také svého kandidáta a to lídra Martina Kuklu. "Pokud budeme chtít ctít demokracii, vůle lidu vyzněla jasně pro naše hnutí," okomentoval návrh Kuklův spolustraník Zdeněk Faltus. Jeho kolega Radek Zlesák doplnil, že do roku 2020 byl hejtmanem Kraje Vysočina vždy zástupce vítězné strany. "Nabízím zkušenosti, loajalitu, pracovitost," reagoval Kukla. "Oprostěme se od celostátní politiky a dejme přesnost Vysočině. Tomu, co lidé na Vysočině chtějí," dodal.

K situaci se před volbou hejtmana vyjádřili i další zastupitelé. "Více než koalice mi to připadá jako porcování medvěda. Krásný příklad toho, proč lidé nemají chodit k volbám," volil ostrá slova komunista Marek Nevoral. Z vstupu sociálních demokratů to vládnoucí koalice je mu prý smutno.

Rada kraje nabídne nové tváře

Dále byla na programu volba radních. Koalice chtěla hlasovat složení Rady kraje jako celku, ale zastupitelé z Hnutí ANO chtěli hlasovat jednotlivé. Svůj návrh zdůvodňovali tak, že s některými radními si spolupráci přestavit umí, s jinými nikoliv. Pode Kukly nemají někteří navrhovaní radní morální kredit. "Jedná se o možné částečné opsání či plagiátorství předložené práce při hledání nového zaměstnání. Tuto informaci mám z Rady kraje, kde ji jistě slyšeli i všichni moji kolegové," přiblížil. Návrh na samostatné hlasování však nebyl zastupiteli schválen.

Opozice následně kritizovala, že nemá k dispozici koaliční smlouvu. Ačkoliv šéf senátu a vysočinský zastupitel Miloš Vystrčil z ODS vysvětlil, že lze snadno najít na internetu, komunistům a členům Hnutí ANO nepřipadalo důstojné si smlouvu hledat na webu. Patnáctiminutovou přestávku, kterou opozice chtěla pro pročtení smlouvy, zastupitelé neschválili a následně zamítli i jednotlivou volbu.

Noví radní se také představili. Projektová manažerka Hana Hajnová z České pirátské strany má zkušenosti s tvorbou nástrojů rozvoje znalostní ekonomiky v regionech a podporou podnikatelů. "Jsem ráda, že mou gescí by měla být oblast regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu, Fondu Vysočiny a také spolupráce s neziskovými organizacemi," řekla první náměstkyně hejtmana.

Druhým náměstkem bude sociální demokrat Vladimír Novotný, který jako jediný v Radě kraje zůstává. "Byl jsem do zastupitelstva zvolen před dvaceti lety a od té doby zde působím v různých funkcích," připomněl stávající náměstek pro zdravotnictví. "Budu mít na starost i veřejnoprávní kontrolu příspěvkových organizací a přezkoumávání hospodaření obcí," dodal.

Lidovec Miroslav Houška začíná páté volební období v krajském zastupitelstvu. Bude náměstkem pro oblast financí a dopravy.

Lukáš Vlček kandidující za Starosty pro Vysočinu se pak vyzná v tématu veřejné samosprávy. "Témata životního prostředí a zemědělství jsou mi blízká," řekl ke své odbornosti. Co se týká jeho pozice starosty Pacova, v níž byl úspěšný, nechce kumulovat uvolněné funkce. Jestli však bude kumulovat uvolněné a neuvolněné funkce stále neprozradil.

Třebíčský pedagog a pirátský zastupitel Jan Břížďala vnímá oblast školství i informačně technologickou jako velkou výzvu zejména v dnešní době. Bude to jeho oblast.

Jan Tourek z KDU-ČSL počítá s tím, že opustí křeslo starosty ve Světlé nad Sázavou a bude na sto procent pracovat pro hejtmanství. Bude radním pro oblast sociálních věcí.

Opustit radnici v Polici naopak neplánuje Karel Janoušek (Starostové pro občany), který bude radním pro správu majetku. "Zastupitelstvo schválilo, že budu neuvolněným starostou do konce volebního období," řekl Deníku již dříve Janoušek. S trochou nadsázky se dá říct, že bude na plný úvazek krajským radním a povinnosti starosty bude plnit ve svém volném čase.

Radním pro kulturu a cestovní ruch se pak stal starosta Telče Roman Fabeš (Starostové pro Vysočinu). I on přenechá vedení města někomu jinému. "Všechny zkušenosti, které jsem za osmnáct let získal, jsem připraven poskytnout Kraji Vysočina. Kultura je zasažena nepříjemnou situací a bude mít možná nejtěžší pozici se z ní dostávat, což je výzva," prohlásil.

Tři nové výbory opozice zkritizovala

Zastupitelé také zřídili tři nové výbory. Jedná se o Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a Místní agendu21, Výbor regionálního rozvoje a Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina. Ten prvně jmenovaný povede sociální demokrat Martin Hyský, jediný uvolněný zastupitel. Zároveň budou fungovat výbory finanční, kontrolní a pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Téma zřizování výborů vyvolalo dlouhou diskuzi. "Všichni jste před volbami hlásali, že je potřeba omezovat byrokracii a projídání peněz. Nyní zřizujete tři další výbory," divil se Martin Kukla. Pozice uvolněného zastupitele podle něj vyjde daňové poplatníky za daňové období na více než šest milionů korun. Nebral si servítky a opakovaně mluvil o politických trafikách. Zmínil také, že on jako náměstek pro finance předsedu finančního výboru nepotřeboval.

Radek Zlesák se Schreka přímo zeptal, kde vezme peníze na vznik nových funkcí. "Zdroje prostě nejsou a nebudou," dodal. Pak se ujal slova hejtman, který byl nemile překvapen. "Cupujete nás tu neuvěřitelným způsobem, aniž byste věděli, čeho jsme nebo nejsme schopni. Čekal bych, že nám dáte nějaký čas," řekl. Na dalším zastupitelstvu chce představit návrhy, kde najít úspory. Vladimír Novotný jen připomněl, že další člověk na tuto pozici byl potřeba delší dobu. "Chceme, aby strategické projekty v našem kraji někdo řídil a komunikovat s těmi, kterých se to dotýká," vysvětlil.

Kukla na hejtmana reagoval. "Není to pravda, že někoho cupujeme," uvedl. "Chodíme kolem horké kaše, tak si to řekněme na rovinu - pokud vzniká pětikoalice, která je tvořená šesti politickými uskupeními, tak je potřeba nasytit mnoho hladových krků. Proto tady vznikají funkce a politické trafiky za miliony. Řekněme si to narovinu a nemusíme kolem toho dělat takové tanečky," přitvrdil Zlesák. Schrek odvětil, že tomu nerozumí a odpovědí mu byl smích z opozičních lavic. Faltus následně uzavřel, že on koalici sto dní hájení dá.

Komunisté pak skloňovali slovo slušnost a Josef Zahradníček ze strany navrhl, aby kraj neměl žádné náměstky, pouze radní. Tento návrh ale neprošel, hlasování bylo zmatečné. Ředitel Krajského úřadu Zdeněk Kadlec navíc prohlásil, že dle zákona musí mít hejtman alespoň jednoho náměstka či náměstkyni. Nerozeslání koaliční smlouvy následně označil za svojí vlastní chybu.

K situaci se vyjádřil i Miloš Vystrčil. "Jednací řád je tady neustále porušován," prohlásil s tím, že diskuze má vždy být jen ke konkrétnímu bodu. "Nedělejme z toho bramboračku," vyzval kolegy.

Schrek se dále věnoval rezervě ochranných pomůcek, stanovil i termíny dalších zasedání zastupitelstva. Do konce letošního roku budou ještě dvě. Slovo si v závěru vzala i jihlavská primátorka Karolína Koubová (Starostové pro Vysočinu). Ustavující zastupitelstvo jí prý připomnělo zasedání, kdy ona předloni stanula v čele krajského města. Ani na ní tehdy nenechala opozice nit suchou.

K situaci se vyjádřil i lidovec Vít Kaňkovský. "Chápu zklamání zastupitelů za Hnutí ANO, politika je někdy velmi krutá, ale nechápu je v kontextu současné doby," řekl a apeloval na členy Hnutí ANO, aby přes své poslance podpořili na celostátní úrovni více peněz do krajů. Ozvaly se hlasy, že kraj má peněz dost, proti tomu se ale ostře ohradil Jiří Běhounek. "O tom, jak jsou kraje vybaveny finančně a jakou mají vatu já slýchám pořád. Musím ale říct, že to pravda v žádném případě není," prohlásil.

Dle Vystrčila byly v minulosti dobré návrhy pocházející z per opozičních zastupitelů projednávány a schvalovány. Chtěl by, aby tomu tak bylo i nadále.

Zastupitelstvo se konalo za zvláštních hygienických opatření, v sálu a na balkonech byl omezený počet osob a místo podání rukou se zastupitelé po složení slibu dotýkali s dosavadním hejtmanem pouze lokty. "Stejně se to dělá i v Evropské unii," podotkl Běhounek. Vzhledem k situaci se noví zastupitelé ani nefotografovali. "Bez roušek to není možné a s rouškami by to bylo zcestné," uzavřel Běhounek.