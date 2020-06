Ta nejbližší plantáž je už léta na poli pod kapličkou nedaleko České Bělé na Havlíčkobrodsku. Stará se o ni rodina Šantrůčkových. Zatímco v obchodě stojí kilo jahod v průměru zhruba sto korun, u samosběru přijde na polovinu.

Letos však zájemci musejí počítat se zpřísněnými hygienickými opatřeními. „Rádi bychom, a bylidé stáli ve frontě u pokladny v rouškách. Kdo chce mák dispozici dezinfekci,“upřesnil pěstitel.

Jahodové pole v České Bělé provozuje rodinná firma Lubomíra Šantrůčka, která na svých webových stránkách zájemce pravidelně informuje o tom, kdy a jak bude sběr probíhat. Šantrůčkovi se snaží pěstovat jahody šetrným postupem s minimálním použitím chemie.

Jednotlivé řádky mezi záhony podestýlají slámou, což zamezuje růstu plevele. Jejich nabízené sběrné košíčky jsou recyklovatelné. „Lidé u nás mohou trhat jahody do vlastních nádob, nebo si tady koupí kelímky, košíky či bedýnky,“ uvedl Šantrůček s tím, že jahody se sbírají i za špatného počasí, ale na plantáž nesmějí zvířata a děti do 12 let.

Cena jahod podle něj zůstává z loňska. „Je to padesát korun za kilo," upřesnil Šantrůček.

Forma prodeje, kdy si lidé sami natrhají, kolik potřebují, se stala fenoménem. Šantrůčkovi začali se zkušebním půl hektarem, ale záhony postupně rozšířili na hektarů šest a na samosběr k nim jezdí lidé ze čtvrtiny republiky.

Samosběr u Šantrůčků se koná každý den včetně víkendů, vždy od osmi do 18 hodin. Zájemci o jahody mohou na poli strávit tolik času, kolik potřebují a natrhat si jich, kolik chtějí.

Hlavními odrůdami pro letošní sezonu zůstávají Honeoye a Darselekt. Zájemci se ale mohou podívat i na novinky, jakými jsou například Florence, Senga Sengama nebo česká a chuťově oblíbená odrůda Karmen.