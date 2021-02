„Nová výstavba by mohla vést nejen k zničení plochy, kam se mnozí obyvatelé chodí rekreovat, ale i k daleko vážnějším problémům jako je vylidnění centra a náměstí a postupný zánik maloobchodů v centru, které by nemohly konkurovat řetězcům na okraji města,“ uvedla Veronika Krajíčková, autorka petice proti rozšiřování obchodní zóny na okraji města.

Konkrétně by mělo jít o stavbu supermarketu Billa a dalších tří obchodů. „Údajně jistá by měla být prodejna Pepco, což si myslím, že ocení především mladé rodiny s dětmi. Pak je plánováno s drogerií a u dalšího obchodu se uvažovalo mezi lékárnou a tabákovými výrobky,“ vyjmenoval možné varianty starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Někteří budování nových příležitostí k nákupu vítají. „Billa a Pepco by bylo super. Aspoň nemusím jezdit do Pelhřimova nebo Hradce,“ vyjádřil se na Facebooku muž pod jménem Michal Burian.

Rozšiřovat zmíněnou obchodní zónu chce developer v blízkosti současného Penny Marketu. „Nechci mít za barákem parkoviště. Teď máme pěkný výhled na Březí a na louku za baráky chodím venčit psa. Navíc kvůli novým obchodům tam bude smrad z aut a odpadky, které se válejí okolo každého marketu,“ postěžovala si Pavla Karľová, která bydlí na kamenickém sídlišti v takzvaných šmoulácích.

Zastupitelé se sedjou mimořádně

Zda nový supermarket a další obchody v Kamenici vzniknou, nebo ne bude jasné už ve čtvrtek 11. února odpoledne. Od 17 hodin se totiž v tamním kulturním domě uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva města, na kterém by o prodeji dotčených městských pozemků měli rozhodnout. „Paní Krajíčková, která petici zorganizovala, informovala i všechny zastupitele. Samozřejmě to budeme řešit přímo na zasedání, takže bude záležet na diskuzi mezi zastupitely a těmi, co přijdou,“ řekl Jaromír Pařík.

Dorazit by měli i zástupci firmy, která chce obchodní centrum v Kamenici vybudovat. „Chceme jim dát prostor, aby svůj návrh mohli prezentovat a řekli například, co chtějí udělat pro to, aby to co nejméně zasáhlo lidi, kteří v blízkosti dotčených pozemků bydlí,“ doplnil kamenický starosta.

Aby prodej pozemků na louce za kamenickým Penny Marketem prošel, muselo by pro něj zvednou ruku minimálně osm zastupitelů. „Určitě to nebude jednomyslné rozhodnutí, protože někteří zastupitelé se také kloní na názorovou hladinu paní Krajíčkové, někteří zase na tu naši,“ poznamenal Pařík.

Proti výstavbě centra je i řada lidí z okolí. „Nelíbí se mi podpora anonymních podnikatelů proti místním drobným živnostníkům. Nejsem příznivcem konzumního nakupování a už vůbec nesouhlasím s výstavbou nových gigantických nákupních zón v tak malém městě. Dojezdnost dvacet kilometrů do větších měst, kde je možno této nákupní nabídky využít, nepovažuji za žádný problém,“ okomentovala Jitka Koubová, která do Kamenice jezdí za prací.

Pokud se zastupitelé rozhodnou, že pozemky ve zmíněné lokalitě město prodá, obchodní zóna by mohla na okraji Kamenice začít fungovat do roka. „Pokud proběhne kladná odezva na zastupitelstvu města, tak by se podepsala smlouva. Se soukromími vlastníky už jsou podle developera dohodnuti a mají podepsané smlouvy o odkupu. Začít budovat chtějí na jaře,“ informoval kamenický starosta.