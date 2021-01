1. ledna – 65 let od otevření Horáckého zimního stadionu, následně do Jihlavy přešel z Olomouce armádní hokejový klub

23. dubna – 150 let od zahájení pravidelného provozu na železniční trati Znojmo – Jihlava

18. května – 110 let od smrti hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera

15. července – 20 let od otevření Vodního ráje

léto - 70 let od vzniku amfiteátru s pódiem v lesoparku Heulos

konec roku 1956 – 65 let

založení hokejového ASD Dukla (se sídlem v Olomouci, hráči bydleli v Kladně, hráli v Jihlavě)

13. 4. 1976 – 45 let

narozeniny bývalého fotbalového reprezentanta Václava Kolouška (nyní fotbalista AFK Humpolec, dříve kromě jiného i FC Vysočina Jihlava)

25. 12. 1986 – 35 let

narozeniny fotbalového reprezentanta Theodora Gebre Selassie (narozen v Třebíči, odchovanec Velkého Meziříčí a Vysočiny)

sezona 1990/1991 – 30 let

fotbalisté Spartaku Jihlava (předchůdce FC Vysočina) postoupili do MSFL (poprvé se ve městě hrála třetí nejvyšší soutěž u nás)

3. června 1991 – 30 let

narozeniny bývalé házenkářské reprezentantky Anny Vodné (za svobodna Gebre Selassie, narozena v Třebíči, odchovankyně Velkého Meziříčí, kde působí jako učitelka na gymnáziu, dosud hraje interligu za Veselí nad Moravou)

VELKÉ AKCE NA VYSOČINĚ



* Světový pohár v biatlonu, Nové Město na Moravě

4. - 7. 3. 2021

11. - 14. 3. 2021



* Světový pohár horských kol, Nové Město na Moravě

14. - 16. 5. 2021

Třebíčsko

7. února – herec, moderátor a bavič Miroslav Donutil, rodák z Třebíče oslaví kulaté sedmdesáté narozeniny

23. dubna – kulatiny slaví železniční trať Znojmo – Okříšky. První vlak na tehdy neelektrifikovanou jednokolejnou trať vyjel 23. dubna 1871 jako součást Rakouské severozápadní dráhy.

8. května – uplyne osmdesát let od doby, kdy zemřel československý politik, novinář, předseda československé sociální demokracie a zakladatel Komunistické strany Československa a první šéfredaktor Rudého práva, rodák z Třebíče Bohumír Šmeral

29. srpna – bývalý český hokejový útočník a třebíčský rodák Martin Erat oslaví kulaté čtyřicáté narozeniny.

14. října - oslaví výročí 150. let od svého vzniku Gymnázium Třebíč

Pelhřimovsko



* 28. března - dopisovatelka, překladatelka, rozhlasová novinářka, komentátorka Svobodné Evropy Olga Kopecká-Valeská, která se narodila v Pelhřimově, oslaví osmdesátiny



* 8. dubna - fotomodelka, pornoherečka, playmate a režisérka z Pelhřimova, která si říká Angel Wicky, oslaví 30 let



* 23. června - uplyne sedmdesát let od úmrtí tanečníka, choreografa a režiséra Saši Machova ze Zhoře u Pacova



* 14. srpna – před 230 lety se v Horní Cerekvi narodila matka Karla Havlíčka Borovského Josefína Dvořáková-Havlíčková



* 26. října – před 30 lety vydražili Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal pivovar v Humpolci



* 9. listopadu – to bude přesně 10 let od doby, kdy zemřel básník, publicista, výtvarný kritik a humpolecký rodák Ivan Martin Magor Jirous



* 16. prosince – před 170 lety strávil Karel Havlíček Borovský na cestě do Brixenu noc na Staré poště v Počátkách



* Před 350 lety byla postavena původní pelhřimovská kaple svatého Kříže zvaná Kalvárie

Havlíčkobrodsko

Celých 200 let uplyne letos od narození Karla Havlíčka Borovského. Narodil se 31.10 1821 v Havlíčkově Borové.

Je to letos 865 let kdy padla první zmínka o Smilově Brodě, později Německém Brodě, osadě, která byla povýšena na město a stal se z ní Havlíčkův Brod

Je to letos 150 let, kdy na gymnáziu v tehdejším Německém Brodě nastoupil Vilém Kurz, který založil Klub českých turistů a inicioval stavbu Petřínské rozhledny

Letos je to 110 od smrti slavného ledečského rodáka Vojtěcha Hlaváče, světově známého hudebníka a vynálezce

Je to letos 45 let co se píše historie Hasičského muzea Přibyslav, které je jediné svého druhu v kraji, a výročí patnáct let uplyne letos od události, kdy muzeum v roce 2006 obdrželo mezinárodní certifikát

Žďársko



* 1951 Zahájena výroba ve firmě ŽĎAS - 70. výročí



* 4.1.1846 narodil se v Jimramově Jan Karafiát

spisovatel a evangelický teolog

175. výročí narození

(zemřel 31.1.1929 v Praze)



* 14.2.1886 narodila se v Kelči Pavla Křičková-Homolková

profesorka na sociální škole Vesna v Brně, spisovatelka

sestra básníka Petra Křičky a hudebního skladatele Jaroslava Křičky

135. výročí narození

(zemřela 10.7.1972 v Maršovicích)



* 22. 2. 1886 narodil se v Rovečném ing. Josef Jílek

"zakladatel" Zlaté lyže

135. výročí narození

(zemřel 12. 11. 1966) v Praze



* 18.3. 1886 narodil se v NMnM Josef Kubík

hudební skladatel

135. výročí narození

(zemřel 1940 nebo 1941)



* 28.3.1946 zemřel v Praze Josef František Svoboda

národopisný badatel, zasloužil se o vybudování HM

75. výročí úmrtí

(narozen 11.2.1874 v Moravských Budějovicích)



* 23.4.1881 narodil se v Rokytně Otakar Šín

hudební skladatel a pedagogický pracovník

140. výročí narození

(zemřel 21.1.1943 v Praze)



* 16.5.1931 narodila se v NMnM Hana Brady

židovská dívka – oběť holocaustu

90. výročí narození

(zahynula 23.10.1944 v Osvětimi)



* 4.9.1881 narodil se ve Vídni ing. Volfgang Flek

absolvent nm reálky

básník-humorista, technik

140. výročí narození

(zemřel 31. 8. 1953 v Brně)



* 12.10.1911 narodil se ve Zlatkově Alois Lukášek

akademický malíř

110. výročí narození

(zemřel 14.4.1984 v Nedvědici)



* 14.10.1861 narodil se v Jimramově Alois Mrštík

učitel, spisovatel

160. výročí narození

(zemřel 24.2.1925 v Brně)



* 28.12.1966 zemřel v Brně Vincenc Makovský

akademický sochař

55. výročí úmrtí

(narozen 3.6.1900 v NmnM)