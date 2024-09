Pelhřimovská nemocnice ve čtvrtek očekává výpadek telefonních spojení. Pacienti se kvůli tomu do nemocnice hůře dovolají. Výpadek začne odpoledne mezi čtvrtou a šestou hodin.

Mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová přiblížila, že mobilní telefonní čísla zůstanou plně funkční. „Ve čtvrtek proběhne plánovaná úprava pevných telefonních spojení do naší nemocnice. Kvůli úpravě nebude možné provádět hovory z a do naší nemocnice. Omlouváme se za jakékoliv nepříjemnosti, které by tento výpadek mohl způsobit,“ dodala.