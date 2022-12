Kesslera cena potěšila. „Velice si jí vážím. Je to poprvé, co něco takového přebírám. Beru to však jako ocenění celého týmu našeho oddělení. Bez skvělých pracovníků bychom nikdy nedosáhli výborných výsledků v léčbě našich pacientů. Za týmovou spolupráci děkuji také všem spolupracovníkům nemocnice i praktickým lékařům,“ prohlásil bezprostředně po převzetí ceny.