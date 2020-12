Největší změny čekají ty, kteří využívají vlaky na trati mezi Jihlavou a Brnem. „Z důvodu pokračování dlouhodobé výluky kvůli modernizaci trati platí pro tuto trasu výlukový jízdní řád,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Nejvýznamnější změny v dopravě Českých drah v Kraji Vysočina:



* Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev – Jihlava – Havlíčkův Brod

- v úseku Jindřichův Hradec – Počátky-Žirovnice se ruší osobní regionální doprava

- končí také spěšný vlak jedoucí v pracovní dny s odjezdem v 13.03 z Havlíčkova Brodu na Jihlavu



* Trať 237 Havlíčkův Brod – Humpolec

- v pracovní dny přibude nový spoj, z Havlíčkova Brodu vyjíždí ve 22.05 a z Humpolce ve 22.54



* Trať 238 Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou – Pardubice

- nově se systému Veřejné dopravy Vysočiny rozšíří o zastávky Vítanov a Hlinsko v Čechách



* Trať 240 Brno – Náměšť nad Oslavou – Okříšky – Jihlava

- platí zde výlukový řád

- ruší se přestup v Náměšti nad Oslavou

- nově pojede vlak s odjezdem v 18.35 z Třebíče



* Trať 250 Brno – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod

- všechny vlaky regionální dopravy kromě Os 5911, Os 5918 a Os 8755 nově zastaví v zastávce Nížkov

- vlak s odjezdem ve 12.26 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu pojede nově pouze o víkendu

- vlak s odjezdem v 15.37 ze Žďáru nad Sázavou do Brna nově zastaví v zastávce Laštovičky

- poslední večerní vlak s odjezdem v 22.10 z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou nově zastaví v zastávkách Stříbrné Hory, Přibyslav zastávka a Ronov nad Sázavou

K významnějším novinkám bude patřit odstranění přestupu u celkem dvanácti spojů v Náměšti nad Oslavou. „Nahradí je přestup v Třebíči, která je místem s vyšší frekvencí cestujících. Mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou také nově pojede vlak s odjezdem v 18.35 z Třebíče,“ doplnila Svatošová.

Mnohé nepotěší ani zprávy týkající se lokálky jezdící mezi stanicí Počátky-Žirovnice a Jindřichovým Hradcem. Z jízdních řádů totiž zmizí úplně. „V tomto úseku budou jezdit pouze rychlíky,“ potvrdila Svatošová.

Zruší se také spěšný vlak z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, který vyjíždí v pracovní dny v 13.03 hodin. „Cestující mohou využít zastávkový osobní vlak s odjezdem ve 12.55 z Havlíčkova Brodu,“ informovala Svatošová.

To znamená komplikace například pro studentku Markétu Hurdovou. „Využívala jsem ho vždy, když jsme neměli odpoledne vyučování, a určitě bych pokračovala. Na nádraží jsem přicházela těsně před třináctou hodinou, takže dřívější spoj určitě nestihnu,“ posteskla si studentka.

Naopak lidé cestující mezi Brodem a Humpolcem ve večerních hodinách mohou jásat. „Na této trati v pracovní dny přibude jeden pár vlaků. Z Brodu vyjede ve 22.05 hodin a z Humpolce pak ve 22.54 hodin,“ přiblížila Svatošová. Jedna cesta potrvá dvaačtyřicet minut.

České dráhy mají ještě další dobré zprávy. „V souvislosti s částečným uvolněním některých vládních protiepidemických opatření postupně obnovujeme regionální dopravu. Plný provoz zahájíme rovněž v neděli 13. prosince,“ potvrdila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Díky rozvolnění se pomalu vrací do normálu také autobusové spoje. Od 1. ledna se pak plnohodnotně obnoví i víkendové spoje společnosti Arriva dle systému Veřejné dopravy Vysočiny. „Od hranic s Pardubickým krajem směr Havlíčkův Brod máme potvrzeno fungování návaznosti spojů mezi autobusy a vlaky. Cestující tak mohou plnohodnotně využívat jednotou jízdenku,“ sdělil krajský zastupitel Martin Hyský.

Další část Vysočiny, kde chce kraj v dalších měsících pokračovat s úpravou autobusových jízdní řádů pokračovat, je Třebíčsko.

Oproti tomu ICOM Transport, který pokrývá se svými autobusy největší část kraje, neplánuje žádnou velkou obměnu. „V souvislosti s tím, že kraje přebírají spoje od obcí, se dají očekávat drobné úpravy. Aktuálně však žádné systémové změny jízdních řádů neplánujeme. Každopádně doporučujeme cestujícím sledovat idos, kde jsou aktuální jízdní řády,“ dodala mluvčí jihlavského ICOMu Edita Veselka Palkovičová.