Pelhřimov

Během letošního podzimu vyloví pelhřimovští rybáři deset rybníků. V sobotu 10. října se vypraví k rybníku Stará Medenice a na 23. října mají naplánovaný rybník Hluboký. Lidé si tam budou moci koupit tradiční českou rybu. „Ryby jinak prodáváme během podzimu také na rybárně, kde je výběr pestřejší,“ poznamenal předseda pelhřimovských rybářů Zdeněk Paul.

Humpolec

Rybáři z Humpolce letos plánují vylovit zhruba šestnáct rybníků v Humpolci a okolí. Pokud to současná situace dovolí, tak lidé z řad veřejnosti se budou moci přijít podívat na výlov rybníka Dvorák, který je naplánovaný na konec října. „Letos se bojíme, abychom vůbec vylovili. Pro veřejnost proto vůbec nic nepřipravujeme a nikoho nezveme. Výlovy budeme dělat za pochodu s co nejmenším humbukem,“ řekl předseda humpoleckých rybářů Jaromír Slavík. Ryby si mohou zájemci kupovat v areálu humpolecké rybárny celoročně.

Pacov

Pacovští rybáři odstartovali podzimní výlovy 1. října. Letos je čeká zhruba dvanáct rybníků, které budou lovit postupně každý víkend. I oni tentokrát vyloví ryby bez obdivovatelů. „Na malých rybnících to stejně nemá cenu, aby veřejnost chodila a na velkých rybnících budeme rádi, když se vejdeme do dvaceti lidí,“ sdělil předseda pacovských rybářů Jiří Míka. Ryby mohou jejich milovníci kupovat každý pátek až do konce listopadu.