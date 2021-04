Projekt je zatím takříkajíc v plenkách. „Momentálně řešíme studii a projekt. Sice se nabízí napojit se na zdroj společnosti Pevak Pelhřimov, který zásobuje například nedaleký Humpolec, ale je od nás poměrně daleko a navíc bychom museli jít přes dálnici,“ přiblížil Jelínek.

Jako schůdnější varianta proto připadá vlastní zdroj vody. Nový vrt by zásoboval pitnou vodou nejen samotnou Píšť, ale i její místní části Vranice a Rachyně.

Celou věc ale komplikuje poloha obce. Leží totiž v ochranném vodárenském pásmu u vodní nádrže Švihov. „Veškeré vrty jsou tady zakázané. Snažíme se teď získat u Povodí Vltavy výjimku nutnou pro povolení," prozradil Jelínek.

Současně s ním by chtěli vybudovat i čističku odpadních vod. „Respektive dvě. Jedna by byla přímo pod Píští a sloužila by i Rachyni, kde je sedm chalup. Druhá by pak stála ve Vranici,“ upřesnil starosta.

O čističce uvažují už delší dobu. „Chtěli bychom to ale skloubit s vodovodem, abychom vše zvládli při jednom kopání a nemuseli občany omezovat nadvakrát,“ vysvětlil Jelínek.

Náklady na čističku odhadují kolem dvaceti milionů korun. „Sami bychom to neutáhli. Rozhodně budeme žádat o dotaci. Třeba by nám v tom mohl pomoci i fakt, že jsme právě v ochranném pásmu,“ dodal Jelínek.