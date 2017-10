OBRAZEM: Vřesnická nakládačka vstoupí do druhé dekády

Vřesník – S drobnými změnami se o víkendu uskuteční další ročník lidové degustační soutěže Vřesnická nakládačka. V sobotu 28. října se soutěž v hospůdce ve Vřesníku bude konat pojedenácté, novinkou s nástupem druhé dekády bude, že po deseti letech předá Oldřich Jonáš moderátorské žezlo chataři Martinu Sýkorovi.

Jinak se bude program, který začne ve 20 hodin, odehrávat podle osvědčeného scénáře. A s ohledem na skutečnost, že až v sobotu večer bude znám seznam soutěžících, vřesničtí pořadatelé počítají, že zejména detaily soutěže budou dolaďovat podle počtu aktérů. „Když je přihlášených víc, tak děláme semifinále, ale většinou to je tak, že vzorky ochutnávají a hodnotí všichni, kteří na program u nás ve vřesnické hospůdce přijdou,“ připomněl Oldřich Jonáš. Do sálu se vejde osm desítek lidí, pořadatelé očekávají, že by jich také letos mohlo letos přijít kolem šedesáti.

Prvních deset ročníků ukázalo, že se do Vřesníka o posledním říjnovém víkendu chodí pochlubit 20 až třicet pěstitelů a zpracovatelů úrody. „Měli jsme i přes třicet soutěžících. A přicházejí z regionu Humpolecka, ale jezdí i z vzdálenějších míst,“ poznamenal organizátor.

Před rokem vzorky nakládaček do soutěže přineslo 24 soutěžících. Prvenství tehdy získala Lenka Šebelová z Jiřic.

Také letos bude součástí degustační soutěže zábava s živou hudbou, o tu se postarají Skaláci. „Výsledky soutěže by měly být známy mezi dvaadvacátou a třiadvacátou hodinou. Nejlepší opět čekají pěkné poháry,“ doplnil Jonáš.