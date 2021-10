Vlček se tak stal za koalici PirSTAN jediným vysočinským poslancem. Za ním se coby náhradníci seskládala čtveřice jeho kolegů. Prvním náhradníkem se stal jemnický starosta Miloň Slabý, druhým jihlavský radní Libor Kuchyňa, na další místo vyskočila jihlavská primátorka Karolína Koubová, která přitom kandidovala až na dvanáctém místě. Čtvrtým náhradníkem je žďárský starosta Zdeněk Navrátil. Teprve za ním skončila lídryně Lednická. „Tak si to vybrali voliči. Je to je jejich vůle a já ji plně respektuji,“ komentovala svůj propad Lednická.

Nejvíce preferenčních hlasů



* Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) 10 096

* Eva Decroix (ODS) 8 596

* Lukáš Vlček (STAN) 8 074

* Romana Bělohlávková (KDU-ČSL) 7 153

* Martina Lisová (TOP 09) 5 712

* Miloň Slabý (STAN) 5 061

* Libor Kuchyňa (STAN) 4 926

K výsledkům koalice Pirátů a STAN, která získala na Vysočině 13,5 procenta hlasů, se vyjádřil i zvolený Vlček. „Mám radost, že uspěly demokratické koalice a komunisté jsou mimo Sněmovnu. Celkovou spokojenost mi trochu kalí naše čísla, čekali jsme větší. A také výsledek Pirátů z naší koalice. Kampaň proti nim byla opravdu nefér, což se poté projevilo ve volbách,“ sdělil místostarosta Pacova na Pelhřimovsku.

V koalici Spolu kandidovala na pátém místě starostka Větrného Jeníkova na Jihlavsku Martina Lisová, kterou nominovala TOP 09. Díky preferenčním hlasům však přeskočila čtvrtého Zbyňka Stejskala za ODS a dostala se tak do Poslanecké sněmovny, zatímco Stejskala odsunula na místo prvního náhradníka. „Vnímám to jako velké překvapení, které mě velmi zavazuje. Chtěla bych ze srdce poděkovat všem, kteří se rozhodli mě zakroužkovat. Zároveň bych ráda poděkovala všem spolupracovníkům i kolegům, kampaní prošli jako opravdový tým,“ neskrývala radost Lisová.

Ta již dříve avizovala, že chce v komunální politice po jedenácti letech uvolnit místo jiným. „Vzhledem k tomu, že práce starostky na malé obci znamená nepřetržitou pracovní dobu, obrovskou odpovědnost a práci všeho druhu, jsem rozhodnutá se o funkci v roce 2022 už neucházet. Už nyní ji nabídnu k dispozici, bude na zastupitelích, jak se k tomu postaví. Do komunálních voleb zbývá jeden rok a byla bych moc ráda, kdyby se do té doby podařilo dotáhnout rozdělané projekty. Co vím určitě, je, že nebudu pobírat odměnu za obě uvolněné funkce,“ sdělila Lisová.

Koalici Spolu budou kromě ní v dolní komoře zastupoval stávající poslanec Vít Kaňkovský z Havlíčkova Brodu nominovaný KDU-ČSL, jihlavská advokátka a podnikatelka Eva Decroix z ODS a žďárská lékařka Romana Bělohlávková nominovaná také lidovci.

U ANO a SPD žádné přesuny v důsledku kroužkování nenastaly. Za SPD se do poslaneckých lavic probojoval Radek Koten z Vojnova Městce na Žďársku, který obhajoval mandát coby jednička kandidátky. Za ANO smíří do Poslanecké sněmovny hasičský generál Drahoslav Ryba z Radostína nad Oslavou, stávající poslankyně Monika Oborná z Náměště nad Oslavou, krajský zastupitel Martin Kukla z Počátek a poslanec Josef Kott z Olešné na Pelhřimovsku.