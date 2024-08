Volby do zastupitelstev krajů se blíží. Kvůli hlasování si mohou obyvatelé z Pelhřimova už vyřídit voličské průkazy. Lidé s nimi mohou hlasovat jen v obcích, které spadají do územního obvodu kraje. Voliči trvale hlášeni v Pelhřimově a místních částech budou tedy moci hlasovat jen v Kraji Vysočina. Pokud však zájemci o voličský průkaz přijdou, tak už nebude možné vytvořit další duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu mohou voliči podat osobně nejpozději do středy osmnáctého září a do čtyř hodin odpoledne. „A to na městském úřadu, odboru Vnitřních věcí, Pražská 2460,“ upřesnila pelhřimovská mluvčí Andrea Unterfrancová. Další možností, jak voličský průkaz získat, je písemně v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče. „Nejpozději do pátku třináctého září do čtyř hodin odpoledne. Nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče,“ dodala.

Další možností je podání žádosti o vydání voličského průkazu přes Portál občana. „Po přihlášení bude volič moci vyplnit žádost a zaslat ji přes datovou schránku obecnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Pro podání žádosti tímto způsobem je nutné mít některý z prostředků elektronické identity a datovou schránkou fyzické osoby Výhoda spočívá v tom, že žádost je automaticky vyplněna příslušnými údaji o konkrétním voliči, vyjmenovala mluvčí. Podání je také nejpozději do čtyř hodin odpoledne třináctého září.