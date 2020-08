Vesměs se jedná o parkoviště u zimních stadionů, v Jihlavě může posloužit parkoviště P+R u výpadovky na Pelhřimov. „Stanoviště zatím není dobré zveřejňovat, mohou se změnit a tato informace by pak veřejnost mátla,“ vysvětlil ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.

Nabízí se možnost udělat volební stany z těch červených odběrových, které na jaře stály před všemi krajskými nemocnicemi a někde stojí i dnes. „Není to možné. Jestliže pojedou voliči autem volit, a udělají frontu, může to tak být. Ale aby někdo čekal, až proběhne odběr, to možné není,“ vysvětlil ředitel krajského úřadu. Podle něj je problematické i mísení lidí v karanténě s těmi s podezřením na odběru.

Neoficiální informace hovoří o tom, že také armáda počítá se s tím, že využije své vlastní stany. Pokud ale přijde z Prahy pokyn udělat volební stan z toho odběrového, bude to Kraj Vysočina respektovat.

Volební komisi budou tvořit vojáci, krajský úřad dodá jen zapisovatele, který nebude v přímém kontaktu s voličem. Podrobnosti zatím nejsou známé. „Nemáme informaci, s čím počítá Armáda ČR na vybavení zvláštních volebních stanovišť. Potřebujeme znát technické požadavky,“ prozradil Kadlec.