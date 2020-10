První voliči, zejména senioři, přišli k volbám v předstihu. Jedním z nich byl Alois Barták, který jako první vhodil obálku do urny v jihlavské ZŠ Evžena Rošického. „Ještě zajdu nakoupit a ve tři hodiny mi jede autobus. Budu mít pracovní víkend,“ vysvětlil. V třebíčské restauraci Molekula volila jako první Marie Hrůzová, která měla zcela jiné plány – po hlasování šla s kamarádkou na kávu.

Cestou z města se v základní škole zastavila i Barbora Dočekalová v pokročilé fázi těhotenství. „I kdyby mi bylo špatně, k volbám bych přišla,“ ujistila. Mladé to však obecně k volbám moc netáhne, o politiku se nezajímají a krajské volby nepovažují za důležité. Výjimkou je třeba prvovolič Michal, který volil na zámku v Třebíči. „S výběrem strany mi pomohla volební kalkulačka. Doufám, že jsem vybral dobře,“ řekl po odevzdání lístku.

Motivací pro mnoho voličů byla chuť něco změnit. „Nelíbí se mi hodně věcí, hlavně chování vlády,“ sdělil dvaaosmdesátiletý Jan Maršík, který vhodil svůj hlas do urny ve volebním okrsku číslo dva v Pelhřimově mezi prvními. „Chci změnu, takže doufám, že to nezůstane tak, jak to je teď,“ přidala svůj názor mladá maminka Zuzana Lažačová.

Odvoleno má také Jiří Běhounek, který vedl Kraj Vysočina posledních dvanáct let a na pozici hejtmana kandiduje i letos. Sám chodí k volbám pravidelně. „Hodně lidí na politiku nadává, ale volit nejde. A to je špatně,“ řekl po odhlasování Běhounek. „Lidé, co volit nechodí, pak nejvíc nadávají,“ sdílí hejtmanův názor Anna Skalníková z Nového Města na Moravě.

Ve všech volebních místnostech byla dezinfekce. „Komise musí průběžně dezinfikovat kliky u dveří, pulty za plentou, ale dokonce i tužky, které voliči použijí,“ popsala Jana Píšová z havlíčkobrodské komise. Roušky byly samozřejmost, stejně jako rukavice na rukou komisařů a někde byly důsledně vyžadovány rozestupy. Některé radnice, například ta v Lukách nad Jihlavou, pak vybavily komise i ochranným plexisklem.

Přesto se našli i voliči, kteří letos k volbám nešli, šlo zejména o ty dříve narozené. „Naše babička chodívala k volbám pravidelně. Letos ale odmítla. Patří do rizikové skupiny, a také se bojí nakažení,“ potvrdila například Jana Sobotková ze Žďáru nad Sázavou.

