Platný občanský průkaz nebo cestovní pas. To je v podstatě vše, co volič potřebuje. Pokud nemá volební lístky s sebou, dostane je od volební komise.

Lidé ve volebních místnostech musí i tentokrát dodržovat určitá hygienická opatření. Povinné jsou respirátory a rozestupy. Ve volebních místnostech nechybí dezinfekční prostředky.

Do voleb na Vysočině míří devatenáct stran, hnutí a koalic. Voliči si začali vybírat své zástupce do poslanecké sněmovny. Dnes se volební místnosti uzavřou ve dvaadvacet hodit. Voliči mohou přijít dát svůj hlas zvolenému uskupení či vybranému kandidátovi ještě zítra, a to od osmi do čtrnácti hodin.