/VIDEO/ Shodli se, že se neshodnou. Šest obcí na Vysočině si v sobotu 25. března zopakuje volby do zastupitelstva. Loni na podzim se vítězové nedokázali dohodnout, kdo a jak obec povede. Zastupitelstva se rozpadla, život ve vsi se zastavil, o základní chod samosprávy se stará nucený správce. Kromě Havlíčkobrodska zasáhnou volby do všech okresů Vysočiny.

Hojanovice na Pelhřimovsku čekají volby do obecního zastupitelstva. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

To se stalo například v Hojanovicích na Pelhřimovsku, kde bydlí asi sto lidí. V komunálních volbách se mezi sebou utkala dvě sdružení nezávislých kandidátů. Nedohodli se. Část zastupitelů rezignovala, včetně starosty a nové zastupitelstvo se nepodařilo sestavit. Nouzový režim udržuje jen základní chod obce. „Moc mě to mrzí,“ říká Deníku Milan David, který denně vidí na zamčené dveře obecního úřadu. Jak zdůrazňuje, něco podobného se v Hojanovicích snad nikdy nestalo.

Petr Kroupa byl na kandidátce do zastupitelstva nazvané Sdružení nezávislých kandidátů Hojanovice 1. Současný stav vnímá jako prohru celé obce. „Chtěli jsme, aby vesnice žila. Aby se tu mladým líbilo. Chtěli jsme řešit bezpečnost průjezdu přes vesnici a teď neuděláme nic,“ povzdechne si mladík.

Jaroslav Němeček vede obec jako starosta už šest volebních období. „Mám toho dost. Teď úřadujeme z domu, rozhodovat nemůžeme o ničem,“ povzdechne si starosta. Do sobotních jednodenních voleb v Hojanovicích sestavili opět dvě kandidátky, zda se kandidáti mezi sebou domluví, je podle starosty ve hvězdách.

Kde se v sobotu 25. března konají nové komunální volby:



Hojanovice (Pelhřimovsko)

Horní Myslová (Jihlavsko)

Lhánice (Třebíčsko)

Matějov (Žďársko)

Sklené nad Oslavou (Žďársko)

Sviny (Žďársko)

Volební reparát čeká i další obce na Žďársku, Třebíčsku a Jihlavsku. Všechno jsou to malé vesnice, přesto se tam lidé mezi sebou nedomluví. V obci Horní Myslová na Jihlavsku žije asi devadesát lidí. Dali dohromady dvě kandidátky nezávislých. Starosta Miroslav Nosek a jeho zástupce vedou obec jen symbolicky. „Nemůžeme například požádat o dotace, chod úřadu je omezený,“ konstatuje starosta a dává znát, jak je mu celá věc nepříjemná. „U nás se nikdy nestalo, že bychom se nedohodli. Jenže se k nám přistěhovali noví lidé, kteří chtěli mít většinu,“ tvrdí starosta Nosek s tím, že netuší, jestli se v sobotu po nových volbách zastupitelé dohodnou.

„Nikdy se nestalo“

K volební urně půjdou znova ve Lhánicích na Třebíčsku, kde žijí necelé dvě stovky obyvatel a kandidovalo tam šest jednotlivců. „Nic podobného se u nás dřív nestalo. Byla to asi chyba ve vzájemné komunikaci,“ hodnotí zpětně situaci starostka Alena Ležáková. Jak dodává, do nových voleb jde nová sestava kandidátů a ti se snad už dohodnou.

Jiří Trnka z Havlíčkova Brodu se na vesnici narodil a tvrdí, že i když je obec malá, neznamená, že se tam lidé shodnou. „Všichni se znají, vidí si do talíře. Do voleb vstupují různé osobní neshody. Navíc v poslední době to jsou ještě neshody mezi domácími a náplavou. To pak nedělá vůbec dobrotu,“ poznamená řemeslník.

Vysočina není jediný kraj, kde se bude v sobotu 25. března znova volit. „V celé republice je to třiatřicet obcí, kde se budou konat nové volby do zastupitelstva. Zákonným důvodem pro vyhlášení nových voleb byl pokles členů zastupitelstva obce po zákonnou mez,“ vysvětlila Deníku Hana Malá, mluvčí Ministerstva vnitra.

Jak dodala, zákon říká, že pokud klesne počet zastupitelů pod polovinu nebo pod pět, což bývá často u malých obcí, ministr vnitra na základě návrhu starosty obce vyhlásí nové volby. Ty jsou pouze jednodenní od sedmi ráno do deseti večer.