Dále doplnil, že po celé republice vzniklo několik krytů na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. „Fungovaly hlavně jako pozorovací body,“ dodal.

Kryty z války. Podívejte se do tajemného podzemí pod třebíčskou radnicí

Třináct vojenských krytů by mělo být v Havlíčkově Brodě. Ani jeden z nich však už neslouží původnímu účelu. „Stát do nich po roce 2000 přestal investovat. Takže i když kryty máme, nejsou ve stavu, kdy by se daly použít. Navíc jsou často v soukromém vlastnictví,“ sdělila mluvčí Havlíčkova Brodu Alena Doležalová. Podle ní v podobném stavu budou kryty i v dalších městech.

Kryty na Vysočině

- je jich 161

- většina z nich neslouží původnímu účelu

- jsou z nich sklepy, kočárkárny nebo muzea

- jeden kryt na Třebíčsku prodává ministerstvo obrany

- stojí 54 900 korun

- v případě nebezpečí je nejlepší vyhledat sklepy či vysoká patra budov

Jeden z krytů civilní obrany nyní funguje v Jihlavě jako turistická atrakce. Nachází se pod magistrátem. Svou původní funkci by dnes už nedokázal plnit. „Kryt vznikl v sedmdesátých letech. Podobných, jako je on, leží v Jihlavě přes sedmdesát. Teď už jde jen o expozici. Pro veřejnost je otevřená od srpna roku 2018,“ přiblížila vedoucí návštěvnického okruhu Martina Zachová a doplnila, že kryt nikdy nikdo nevyužil.

Podle ministerstva vnitra není důvod propadat panice, protože bezprostřední ohrožení republiky nehrozí. „Pokud by se nějaké nebezpečí přesto objevilo, nejlepší je se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově. Lidé by měli využít sklepy či naopak vyšší patra budov. Je to forma improvizovaného ukrytí. Tento způsob ochrany je nejefektivnější a nejrychlejší. Zároveň je dobré mít přístup k internetu či rozhlasu, aby člověk mohl sledovat dění,“ informovala za ministerstvo vnitra mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.