Vojáci do Pelhřimova dorazí ve středu. Připravena je i náměšťská základna

Celkem sedmadvacet vojáků nastoupí do první linie a pomohou zdravotníkům v nemocnicích v kraji. Šestnáct z nich nastoupí do nemocnice v Třebíči, dalších jedenáct míří do Pelhřimova. Nemocnice Jihlava svůj požadavek na vyčlenění deseti vojáků prozatím pozastavila.

Ilustrační fotografie. | Foto: Michaela Hasíková