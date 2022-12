Vodovod byl v této části města několik let v havarijním stavu. „Nefungovaly zde uzávěry k jednotlivým domům. V případě drobných poruch tak muselo dojít k uzavření celé oblasti a k omezení dodávek pitné vody do mnoha domácností,“ přiblížil starosta Milan Kunst.

V příštím roce budou mít hasiči ve Svatavě novou zbrojnici

Opravené vodovodní potrubí bude moci využívat téměř dvacet rodinných domků. Do nich totiž povedou nové přípojky. Na napojení čeká také Pavel Nechvátal. „Nejspíš se dočkám až na jaře. Aspoň to mi řekli vodáci. Jakmile se oteplí, měli by pokračovat v práci. Silnice je zatím přes zimu průjezdná, ale je vidět, že se na ní kopalo. Není ještě úplně hezky zarovnaná,“ uvedl Nechvátal.