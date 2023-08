/VIDEO/ Obec na Vysočině mnozí znají jako místo, kde trávili prázdniny. Značně zchátralé budovy letního pionýrského tábora nyní nahradil nový resort. Deník si pro vás připravil unikátní videokvíz. Vyzkoušejte si, jestli podle záběrů poznáte, kde jsme tentokrát na Vysočině natáčeli.

Poznáte obec na Vysočině? | Video: Zuzana Musilová

Za rekreací do této obce lidé míří dál, a to do kempu u rybníka Vidlák. Vyhledává jej zejména zahraniční klientela. Další rybník Zlatomlýn je známý díky malému umělému vodopádu. Cestou k němu narazíte na pozůstatky starých skláren v místě zvaném Karlín nebo Hutě. Z nich zbyla jedna budova, areál se proměnil v malou farmu, kterou tam několik let mají soukromníci.

Nápovědou může být, že v této obci najdete kapli s údajně léčivým pramenem, pravoslavný kostel i kostel svatého Bartoloměje v centru. Vyhlášené je místní pekařství.

Už víte? Pokud si nejste jistí, zkuste si ještě jednou pustit video:

Zdroj: Zuzana Musilová

Stále nevíte? Vyberte si ze zúžené nabídky míst níže, zahlasujte a podívejte se, co si myslí ostatní čtenáři Deníku.



Ať už jste místo poznali „na první dobrou“, nebo jste si nechali poradit seznamem, ověřte si správnou odpověď. Stačí zhlédnout video níže až do konce a uvidíte, kde jsme natáčeli.

