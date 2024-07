Podobný problém má i Laguna I, silnice pod viaduktem směrem na Jindřichův Hradec. Jelikož je cesta pod mostem, na kterém vedou železniční koleje, poměrně svažitá, voda z obou stran se shromažďuje právě pod ním. Během dešťů s sebou do podjezdu nese hodně nečistot a tím ucpává kanály, které už tak mají v místě nízký odtokový spád.

Celou situaci popsala pracovnice čerpací stanice Orlen, která stojí hned vedle podjezdu. Lidé se na benzínu často chodí ptát, kudy mohou místo objet. „Pokud je tady prudký déšť, pod viaduktem okamžitě stoupá voda. V tu chvíli se zapnou výstražné semafory, brzdí to dopravu, přestože jsou tady okamžitě hasiči i policie, tvoří se tu kolony,“ uvedla Milada Tokoly.

Ve vodní laguně pod podjezdem jednou za čas uvíznou auta. Ty následně musí vyprošťovat hasiči. Přestože je v místech už déle než pět let semafor, který má projíždějící upozornit na zvýšenou hladinu vody, i tak se jednou za čas stane, že nefunguje a auta tak skončí ve vodě. Zároveň někteří řidiči nedbají na výstražná světla. „Zažila jsem to tady tak třikrát a semafory blikaly vždycky dřív, než přijeli hasiči. Ale ne každý řidič to bere na vědomí. Přestože blikají semafory červeně, jsou tady takoví odvážlivci, kteří to projedou a nezastaví,“ uvedla Tokoly.

Po problému se semaforem, který nastal v polovině července a začal blikat až později, ředitelství silnic a dálnic situaci řeší. „Aktuálně pracujeme na jeho lepším nastavení, kdy se snažíme maximálně využít dosavadních zkušeností s tímto zařízením. Situaci komplikuje období, kdy je výskyt srážek častější, jako je tomu oproti předchozímu roku právě letos,“ uvedl Veselý.

I podle starosty vše dlouhou dobu fungovalo tak, jak má. „Loni ani předloni se to nestalo. Letos tahle situace nastala asi po dvou letech,“ vysvětlil Med.

Na nepříjemnou situaci vzpomíná Jan Kovařík, který pod mostem jezdí denně. „Stalo se mi asi třikrát, že to pod viaduktem bylo zatopené,“ uvedl Kovařík. „Tak jsem jel objížďkou kolem Agrostroje. Myslím si ale, že by s tím chtělo něco dělat,“ dodal.

A právě řešení situace vidí Veselý v novém obchvatu, který se kolem Pelhřimova plánuje. „S realizací nového obchvatu města se situace pro motoristy v této lokalitě z našeho pohledu velmi výrazně zlepší. Jeho výstavbu plánujeme zahájit v roce 2026,“ upřesnil Veselý. Díky tomu nebudou muset auta jedoucí z Jindřichova Hradce směrem na Humpolec projíždět skrz město a vyhnou se tak podjezdu, který výjimečně provoz kvůli vodě brzdí.