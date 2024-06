Léto začne na Vysočině už o víkendu. Zejména v sobotu si lidé užijí teploty relativně vysoko nad dvacet stupňů. V neděli se mírně ochladí, vlna veder přijde příští týden.

Koupání ve Vodním ráji Jihlava. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Nadcházející víkend nabídne na Vysočině počasí s letními teplotami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

"V sobotu bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Po poledni postupně od západu přibývání oblačnosti, postupně na většině území přeháňky, místy bouřky. Večer od západu ubývání srážek," uvedl v předpovědi Mojmír Martan z brněnské pobočky ČHMÚ.

V neděli dosáhnou nejvyšší denní teploty na 20 až 24 stupňů Celsia. Přes den bude polojasno až oblačno. V pondělí se znovu oteplí, teploty by mohly vyšplhat až ke 28 stupňům Celsia.

Příští týden budou teploty atakovat dokonce tropickou třicítku. Poprvé by to mělo být v úterý. Podle týdenní předpovědi pro celé Česko by mělo v úterý být 27 až 31 stupňů Celsia, ve středu pak dokonce 29 až 33 stupňů. Počasí tak vyzve letos poprvé ke koupání.