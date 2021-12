Právě Palacký se minulosti Jihlavy věnoval rád a s velkou péčí. „Jakpak by nestála tak vysoko, když Jihlavané, neboli Horáci, byli lid přátelský, bodrý a pracovitý,“ přitakávali Palackému moravští historici. „Horák nezná přetvářky ani lsti, která by mu pomohla k zisku. Na slovo jeho může se dáti mnoho. Jsou to povahy dobrácké, upřímné. Vytýkati by se dalo, že Horák jest až příliš poníženým k osobám nadřízeným, za kterouž pokládá třeba i sluhu z berního úřadu,“ uvádí Vlastivěda moravská z roku 1900 s odkazem na historické prameny.