Poloviční jízdné za vlak z Jihlavy do Pacova: vyplatí se chtít tarif VDV

Amplión pak oznámil, že vlak na Brno odjede z druhého nástupiště, kam je to dobrých dvě stě padesát metrů. Na něm už to trochu žilo. Matěj Mráz si fotil stojící lokomotivu, o cestování v tarifu VDV ale nic nevěděl. „Já nejsem z Vysočiny,“ řekl na vysvětlenou. Vlakem jezdí poměrně často a tak chvíli přemýšlel, jestli se o tomto tématu někdy s někým nebavil. Nakonec zakroutil hlavou.

To opodál stojící dámy sice o tarifu VDV věděly, neříkaly to ale zrovna s nadšením. „Dlouho jsem netušila, že můžu jezdit za skoro poloviční cenu. Až když cestující přede mnou u pokladny řekl, že chce jet v tarifu VDV, zeptala jsem se, o co jde. Od té doby to říkám také,“ popisuje Jiřina Nováčková. Díky zmínce o tarifu VDV platí za jízdenky na vlak stejnou cenu, jako kdyby jela autobusem.

Z Jihlavy do Pacova za 65 korun

Podobný příběh před časem popsal Deníku jiný cestující, který si nepřál zveřejnit jméno, redakce ho však zná. Jel z Jihlavy do Pacova a za jízdenku na pokladně platil 116 korun. Při zpáteční cestě kupoval lístek ve vlaku a stál jen 65 korun. „Když jsem na to překvapeně koukal, průvodčí mi vysvětlil, že on prodává podle dotovaného tarifu Veřejné dopravy Vysočiny. Současně dodal, že na nádraží prodávají podle tarifu Českých drah a že obojí je vlastně správně a v pořádku,“ popsal cestující.

Deník zajímalo, proč pokladní nenabízí cestujícím levnější tarif automaticky. „Na základě smlouvy s Krajem Vysočina není žádný z tarifů preferován,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Cestující jsou standardně odbavovaní podle běžného tarifu Českých drah, který platí po celé republice. Tarif VDV a také tarif OneTicket může cestující dostat na přání. Kolik cestujících loni v kraji cestovalo v jakém tarifu však mluvčí nemohl prozradit.

- cestující ve vlaku standardně platí dle tarifu Českých drah - výrazně levněji vyjde výběr tarifu Veřejné dopravy Vysočiny - například jízdenka z Jihlavy do Třebíče stojí v tarifu Českých drah 93 korun, v tarifu VDV ale jen 58 korun

Mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová pak doplnila, že dle smlouvy jsou České dráhy povinné nabízet cestujícím aktuálně nejlevnější tarif. Sama má z cestování vlakem pozitivní zkušenost. „Průvodčí i na pokladně se mě opravdu zeptali, za jaký tarif pojedu,“ uvedla Svatošová. Dle ní je pochopitelné, že lidé, kteří cestují vlakem sporadicky, nemají potřebu věnovat pozornost výhodám, který se jim v rámci veřejné dopravy nabízí. „Situace zmiňovaná čtenářkou může být i impulsem pro ty, kteří výhodu VDV prozatím při cestování vlakem nevyužívají,“ usoudila závěrem mluvčí kraje.