„Je pravda, že pelhřimovský plavecký i relaxační bazén už volal po modernizaci. Návrhy na rekonstrukci bazénu mě zaujaly. Wellness zóna i venkovní bazén jsou věci, které lidé často a rádi využívají. I já mezi ně také patřím. Takže až se takzvaně dílo dokoná, ráda budu nový bazén navštěvovat,“ prohlásila Kateřina Grešková z Kamenice nad Lipou.

Bazén v Pelhřimově se tak konečně dočká první celkové rekonstrukce od svého vzniku v osmdesátých letech.

Studie, která poskytuje náhled na možné prostorové, technologické a organizační řešení rekonstrukce bazénu, už je na světě. „Během září chceme udělat setkání s veřejností, kde tyto návrhy představíme. Lidé se tak budou moci k plánované rekonstrukci bazénu vyjádřit,“ sdělil místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci by podle Zdeňka Jaroše mohli v Pelhřimově vypsat do konce roku. „Když to dobře půjde a dáme dohromady peníze, tak bychom rádi v roce 2022 začali stavět,“ přemítal Zdeněk Jaroš s tím, že je ale v této věci možná příliš optimistický.

Zásahem, který jako první zaujme návštěvníka, bude spojení vstupní haly bazénu a sportovní haly, která se stává vzdušnějším a důstojnějším vstupním prostorem pro oba objekty. V těchto prostorách bude konferenční místnost a kavárna, z níž budou moci zájemci pozorovat prosklenou příčkou plaveckou plochu, jako z tribuny. „Líbí se mi sjednocení obou budov v jeden společný celek. Taktéž vypadá slibně slibovaná kavárna s výhledem na bazén. A vnitřní prostory vypadají na návrzích stylově a moderně,“ pochvalovala si Lenka Havlíková z Pelhřimova.

Venkovní bazén, který bude určený pro maximální kapacitu kolem 830 momentálních návštěvníků, počítá s vodní plochu velkou zhruba pět set metrů čtverečních. „Určitě bychom využili tobogán, to je příjemný bonus, stejně jako venkovní bazén. Tam bych ale spíše uvítala zvlášť nějaké brouzdaliště pro menší děti s nějakými vodními atrakcemi. A nikde jsem si nevšimla, jestli je v návrhu ve venkovním areálu počítáno i s nějakým hřištěm pro děti. Nějaká prolézačka by přišla vhod, aby se děti zabavily i mimo vodu,“ poznamenala Lenka Havlíková.

Tým odborníků z projekčního ateliéru OK Plan Architects, který zmíněnou studii vytvořil, počítá i s prosvětlením vnitřních prostor. „Bazénová hala dostává více přirozeného světla díky většímu otevření stávajícího světlíku a částečnému odhalení zajímavé nosné konstrukce střechy,“ řekl ředitel společnosti Luděk Rýzner.

Stávající bazénovou vanu vymění dělníci za nerezovou. Nově přistavená část wellness nabídne různé druhy saun a masáže. Ta díky uplatnění odlišných charakterů prostorů, průhledům do bazénové haly, měkkým tvarům a volbě příjemných materiálů nabídne návštěvníkům autentický zážitek.

Rekonstrukce pelhřimovského bazénu, která nejspíš potrvá dva roky, může vyjít až na tři sta milionů korun. „Nepředpokládám, že na rekonstrukci bazénu bude vypsaná nějaká dotace. Řešili bychom to tedy nějakým úvěrem a část bychom financovali z vlastních zdrojů,“ informoval pelhřimovský místostarosta.