…prodejci pepřových sprejů nesnáší Vysočinu?

Kdo by si chtěl otevřít kamenný obchod s pepřovými spreji, měl by sem obloukem vyhýbat Vysočině. Kraj má totiž druhou nejnižší kriminalitu v zemi. A to i přes skutečnost, že v roce 2021 se na Vysočině každý den spáchalo dvanáct trestných činů. Šest z nich se pak dočkalo i objasnění. Nejvíce trestné činnosti konají pachatelů na Jihlavsku, nejméně na Pelhřimovsku.