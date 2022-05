Víte, kde se bourá nejvíce na Pelhřimovsku? Na dálnici D1

/INTERAKTIVNÍ MAPA/ Auto jedoucí od Prahy prorazilo svodidla a vjelo do protisměru. Takový byl začátek letošních Velikonoc na třiaosmdesátém kilometru dálnice D1. Úsek u Humpolce patří k nejvíce kritickým na vytížené spojnici Prahy a Brna. Na podzim to bude navíc třicet let od havárie, po které zemřel místopředseda federálního parlamentu Alexandr Dubček.

Nehoda u Čáslavska. Ilustrační foto. | Foto: Foto: ZZS Kraje Vysočina