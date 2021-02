Karanténou v poslední době prošla na Vysočině už většina předškolních zařízení. Podle hygieniků zatím není situace není dramatická. „Ale zhoršení stavu čekáme teď po jarních prázdninách, kdy budou počty pozitivních zřejmě stoupat," konstatoval krajský hygienik Jiří Kos.

Aktuálně jsou podle hygieniků v současné době na Vysočině v karanténě tři mateřské školy. „Jsou to Kojčice na Pelhřimovsku. Na Ždársku to jsou Daňkovice a Vidonín,“ upřesnil krajský hygienik. Uzavření mateřské školy ve Vidoníně potvrdila i starostka obce Růžena Tesaříková. "V současné době máme mateřskou školu zavřenou. Pozitivních je šest zaměstnanců a pět dětí. Po konzultaci s krajskou Hygienou jsme školku zavřeli. Školka otevře, jakmile to situace dovolí," dodala starostka s tím, že i ona sama je v současné době v karanténě.

Koronavirem nedávno prošla také mateřská škola Prokopa Holého v Havlíčkově Brodě. „Mateřská škola byla zavřená, protože se koronavirus potvrdil u jednoho pedagoga,“ informovala rodiče ředitelka školy Irena Zavadilová. Po ukončení karantény otevřela školka dvě třídy.

Skoro až do konce ledna byla zavřená mateřská škola v Sobíňově na Havlíčkobrodsku. „Věřila jsem, že tato situace nenastane, ale stalo se. Doufejme, že to je poprvé a naposled,“ konstatovala ředitelka Dagmar Hradecká.

Některé mateřské školy kvůli koronaviru úplně zrušily svoje tradiční akce. Například mateřská škola v Moravských Budějovicích už nebude děti učit, jak si čistit zuby. "Na školka nemá vhodné prostory k umístění zubních kartáčků a skleniček, tak aby byla naprostá jistota, že se jiné dítě nedotkne kartáčku, či pohárku a děti se navzájem nenakazí," vysvětlila ředitelka Jitka Němcová.