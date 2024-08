Už podruhé přišel ochutnávat Luboš Málek z Pelhřimova. „Loni pršelo, tak jsem z toho nic moc neměl. Letos jsem si vybral dvě vinařství, kde mi loni chutnalo. Vyzkouším, co vinaři přivezli letos. Víc koštovat nebudu, je teplo, nedošel bych domů,“ říká s úsměvem.

Takzvané naturální víno přivezl Jan Skoupil z Velkých Bílovic z vinařství U Křížku. „Víno mě naučil dělat otec. U nás měl každý kluk už ve dvanácti v ruce motyku na okopávání vinic a v kapse klíč od sklepa, protože kdo víno okopává, může se i napít,“ vysvětluje s tím, že naturální víno je víno bez jakýchkoliv moderních přísad a doplňků, tak jak ho vyráběli vinaři stovky let.

V jedenadvacátém století se stará technologie vytratila. Jan Skoupil začal s výrobou poté, co v cizině okusil moderní vína a nechutnala mu. „Všechna mi připadala stejná. Eurovíno jako europivo. Tak jsem si vzpomněl na víno od táty a pustil se do toho. Ukázalo se, že jsem se trefil. Na odbyt si nemohu stěžovat. Nejsem sám komu se po starých vínech stýská,“ dodává. Z Bílovic přivezl do Pelhřimova čtrnáct druhů. Sám nejraději pije Pálavu a Hibernal.

Na přehlídce vín nechyběla Brigita Zajíčková z pelhřimovské vinotéky. „Zastupuji rodinné vinařství Štěpánek z Mutěnic na Slovácku. Nabízí suchá, polosuchá i polosladká vína. Mě chutnají nejvíc suchá vína mají nejméně cukru,“ dodává.

Do Pelhřimova se přijelo letos pochlubit jedenáct vinařství. Podle Vlasty Vlčkové z kulturního zařízení je to až dost. „Pelhřimov je malé město. Chceme aby měli vinaři nějaký zisk a návštěvníci si ochutnávku užili. Každý vinař přivezl s sebou přivezl v průměru kolem deseti druhů, při větším počtu vinařů by to s návštěvníky asi nedopadlo dobře,“ míní.

Při výběru účastníků se pořadatelé řídí zkušeností z loňských ročníků, doporučení znalců a zkušeností návštěvníků. „Měli jsme tady kdysi i vína co nechutnala nikomu, takové vinaře už odmítáme,“ přidává se za pořadatele Dominik Mrkvička, který do Pelhřimova vinaře zval.

Kromě ochutnávek vína pořádá kulturní zařízení i pivní slavnosti nebo festival pouličního jídla.