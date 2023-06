O víkendu by mělo na Vysočině panovat relativně příjemné počasí. Na sobotu zatím meteorologové očekávají polojasno až oblačno, mohou nicméně dorazit přeháňky a bouřky. V neděli se přeháňky objeví už jen výjimečně.

Počasí a příroda, ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V sobotu se má na Vysočině střídat hezké počasí s dešťovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 21 až 25 stupňů Celsia.

V neděli se přeháňky objeví už jen výjimečně. Obloha zůstane polojasná až oblačná, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni.

Neděle by měla udělat tečku za nevlídným počasím z aktuálního týdne. Na různých místech Vysočiny pršelo každý den včetně čtvrtku 8. června, tedy na svátek Medarda. Pokud v tento den zaprší, pak podle známé pranostiky “Medardova kápě, čtyřicet dní kape” bude pršet prakticky po celý červen.

Mint Market ve Žďáru láká i na otevřené zahrady rodiny Kinských

Medardovské pranostiky mají podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu reálný základ. Popisují typický rys středoevropského podnebí, a to letní vpády studeného a vlhkého mořského vzduchu. "Po 8. červnu skutečně často nastává pokles teplot a průměrná teplota z 9. června bývá překonána až 20. června," poznamenali meteorologové.

I když od začátku tohoto týdne v Česku prší, z hlediska polohy tlakových útvarů a frontální zóny o klasické medardovské počasí nejde. Při něm by měl do střední Evropy pronikat chladnější vzduch z Atlantiku, zatímco nyní vlhký vzduch se srážkami doputoval do Česka od jihu.