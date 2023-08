Návštěvníci dále často vzpomínají i na to, jak sem před desítkami let chodili do školní družiny a zájmových kroužků, bydleli tu nebo pracovali. Jeden z návštěvníků Vladimír Strejček je na zámku poprvé, z chalupy na Humpolecku to nemá daleko. K památce na Pelhřimovsku ho navíc váže rodinná historie, jeho dědeček totiž hospodařil na statku v nedalekém Rousínově. Chodil do zámku platit pachtovné, tedy nájemné.