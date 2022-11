Ve velkém sále zbývá doladit detaily, než propuknou oslavy. „Ještě chvíli si počkáme, než začneme fungovat v novém režimu. To nám umožní pořádat koncerty pro více lidí. Pro klasické plesy se nic nezmění. Chybí dodělat malůvky, odstranit závady a doplnit techniku,“ předesílá Ecler.

Úpravy jsou však vidět ještě před vstupem do kulturního domu. „Kompletně jsme vybudovali venkovní scénu. Můžeme tady pořádat letní kino, které v Pelhřimově doteď nebývalo. Budeme tady mít lepší zázemí pro koncerty,“ popisuje Ecler. Venkovní prostory by šly v listopadu a prosinci využít i jako fandovská zóna pro mistrovství světa ve fotbale. „Jsme ve středu města a okolí rušíme co nejméně,“ zvažuje možnosti ředitel.

Naopak příjemné posezení po celých dvanáct měsíců v roce nabízí kavárna. Ta do Máje přilákala i lidi, kteří do něj v minulosti téměř nezavítali. „Když skončí škola, tak sem často zajdu. Konečně je v Pelhřimově pěkné místo, kam si člověk může přijít a třeba se i učit. Něco takového ve městě chybělo. Dříve jsem rozhodně do kulturáku tolik nechodil. Ale teď tu mají skvělou kávu. A pomalu se začínám více zajímat i o program,“ svěřuje se student Patrik Svoboda.

Myslet jako kavárníci

Zařídit kavárnu byl přitom pěkný oříšek. „S něčím takovým jsme neměli žádnou zkušenost. Museli jsme se naučit myslet jako kavárníci. Chodili jsme do místních kaváren a dívali se, jak to v nich mají zařízené,“ prozrazuje Martin Ecler. A přiznává, že občas byla přestavba boj. „Složitá jednání jsme měli s architektkou ohledně vybavení. Nebylo jednoduché skloubit estetiku s funkčností. Prostory totiž slouží i ke kulturním akcím. Při nich dokážeme obsloužit dvě stě lidí za patnáct minut,“ vysvětluje.

Až osm set devadesát osob nyní pojme malý sál. Navýšení kapacity se podařilo, aniž by se velikost místnosti zvětšila. „Srovnali jsme podlahu a odebrali forbínu. Díky tomu vznikla terasa pro bezbariérový přístup. Zároveň jsme zlepšili akustiku. Doufáme, že na své si přijdou i fajnšmekři. Bude tu vystupovat například newyorská zpěvačka Anna Kolchina,“ láká ředitel Máje.

Ne všechny změny jsou však vidět. To ale neznamená, že by nebyly zásadní. Mohou totiž zachránit život, pokud dojde na nejhorší. „Posílili jsme přívod elektrického kabelového vedení. V budově jsme zprovoznili elektrickou požární signalizaci. Máme taktéž novou ústřednu,“ říká k bezpečnosti kulturního domu vedoucí investic v Pelhřimově Tomáš Petera.