Místní už počítají minuty do zprovoznění obchvatu. „Těšíme se, že se konečně v klidu vyspíme. Je to dobře i kvůli dětem, protože se tu výrazně zvýší bezpečnost. Zejména v zimě to bylo dost nebezpečné a občas se tu stávaly i nějaké nehody,“ svěřuje se Jana Kučerová.

Obchvat Salačovy Lhoty



* délka: 2,5 kilometru

* náklady: 97,5 milionu korun

* dotace: 76 milionů korun

* stavba: zhruba rok

* přípravy: přes deset let

Z obchvatu má radost i František Kostroun. „Po ránu, kolem osmé hodiny, tady projedou i tři auta do minuty. Jsem rád, že se to po téměř dvaceti letech, kdy se o obchvatu začalo mluvit poprvé, konečně povedlo dotáhnout do konce,“ přidává se.

Jak potvrdil starosta Salačovy Lhoty Martin Malina, první myšlenky na obchvat obce vznikly v roce 2002 při tvorbě územního plánu. „V roce 2006 jsme pak měli první schůzku s první projekční kanceláří a začala se chystat prvotní studie. Pak to bylo jak na houpačce – chvíli to vypadalo, že už se blížíme do finále, pak se to zase zabrzdilo… Ale dopadlo to naštěstí dobře,“ vzpomíná s úsměvem Malina.

Obchvat tady byl skutečně potřeba. Přes Salačovu Lhotu totiž mimo jiné projíždí i velká část kamionů mířících do dřevozpracujícího závodu v Lukavci. „Proběhla tady jakási studie, která zjistila, že přes nás projede zhruba sto kamionů denně v obou směrech. Nutno ale podotknout, že ačkoliv to pro nás byla zátěž, mám pro to i určité pochopení. Ten podnik tady potřebujeme, dává práci lidem i od nás,“ přemítá starosta.

S předstihem

První řidiči se po nové silnici projedou v pátek ráno. Stane se tak dokonce dříve, než se očekávalo. „Původně to mělo být až koncem července. Stavělo se ale poměrně rychle a dodavatel stavbu předal o pět týdnů dříve,“ pochvaluje si hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Nahrál tomu i fakt, že firma Swietelsky, která měla stavbu na starosti, zvládla rozhodující část prací v předchozí stavební sezoně. „V té letošní zbývalo dokončit obrusné vrstvy, napojit silnice třetí třídy a instalovat svodidla, protihlukové stěny a vše nutné ke spuštění provozu,“ doplňuje stavbyvedoucí Petr Kříž.

Obchvat se stane součástí hlavního tahu z Pacova na Prahu. „Další napojení vzniká o šest kilometrů dál. Je jím budoucí obchvat Lukavce,“ připomíná na závěr Schrek.