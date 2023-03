Zájem stavět větrné elektrárny u Počátek má aktuálně společnost Větrná energie z Brna, která má mateřskou firmu v Rakousku. Elektrárny plánuje v lokalitě směrem od Žirovnice. Například Petra Čekalová v těchto místech bydlí a větrníky by měla na dohled. „Vím, že se o elektrárnách v Počátkách mluvilo. Ale moc se mi to nelíbí. Podle toho, co jsem slyšela, mají elektrárny stát docela blízko Počátek. To není dobrý nápad,“ konstatovala Čekalová.

Opačný názor má Hana Koronczi. „Já nejsem proti. Před víc jak deseti lety tady už podobná aktivita byla. Tenkrát se to lidem nelíbilo, ale doba se změnila. Náš názor stejně moc neznamená. Elektrárny tady mají prý stát tak nejdřív za šest let. Do té doby se může změnit hodně věcí,“ poznamenala pracovnice počáteckého informačního centra.

Další větrné elektrárny mají stát u Kamene. Obci to vynese miliony korun

Podle tajemníka městského úřadu Václava Marka je stavba elektráren u Počátek běh na dlouhou trať. „Všechno je to zatím v rovině diskusí. Firma z Brna představila svůj záměr, ale konečné slovo bude mít městské zastupitelstvo,“ prohlásil tajemník. Jak připomenul, pokusy postavit větrné elektrárny u Počátek tady už byly. Investor měl zájem stavět dvě elektrárny nad obcí Vesce, jenže v anketě byli všichni místní jednoznačně proti.

Milan Vystrčil, projektový manažer společnosti Větrná energie, si také myslí, že doba se změnila. „Před víc než deseti lety neměli lidé ještě tolik informací, co znamenají větrné elektrárny. Dneska už vědí, že je to obnovitelný zdroj energie,“ řekl Deníku Vystrčil. Jak upřesnil, chce společnost stavět u Počátek tři až čtyři elektrárny. „Ze všeho nejdřív potřebujeme mít souhlas tamních zastupitelů. Pak bude následovat složitý proces příprav, schvalování a úředních postupů. Především co se týče vlivu na životní prostředí. To trvá až pět let,“ vysvětlil manažer.

Větrné elektrárny Počátky

Investor Větrná energie Brno, mateřská firma Windenergie je v Rakousku.

Počet kusů tři až čtyři, kilometr od nejbližší domovní zástavby.

Místo lokalita ve směru od Žirovnice.

Projekt potrvá až šest let.

Po spuštění je elektrárna nepřetržitě dálkově kontrolována.

Výhody pro město - roční příspěvek do rozpočtu, podpora místních spolků už v době přípravy projektu.

Tichý a ekologický provoz.

Zdroj: Větrná energie

Jak Vystrčil dodal, společnost Větrná energie uspořádala v Počátkách besedu pro obyvatele. „Měl jsem z ní dobrý dojem. Chceme ještě na téma elektrárny uspořádat v Počátkách anketu,“ dodal manažer s tím, že stavba větrných elektráren je finančně zajímavá pro město. Společnost nabízí městu Počátky příspěvek do rozpočtu při stavbě čtyř elektráren víc než milion za rok.

V současné době je na Vysočině už větrných elektráren několik. Například u obce Kámen nebo Věžnice. Naopak stavbu elektrárny v Puklicích u Jihlavy zakázal krajský úřad.