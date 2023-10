/FOTO, VIDEO/ Novou cyklostezku si už brzy užijí obyvatelé Pelhřimova. Stezka měří asi tři kilometry, vede z Polního Dvora na Pavlov a oficiální otevření ji čeká 31. října.

Nová cyklostezka v Pelhřimově, vede z Polního Dvora na Pavlov. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Nový, už hotový povrch, zlákal k projížďce první cyklisty už v pátek 13. října. Například Petra Bartošku. „Já mám určitě z nové cyklostezky radost. Díky ní se vyhnu jízdě po silnici o pár metrů výš. Tam je to poslední dobou o život,“ prohlásil. To si myslí i Michal Janeček, který si po nové cyklostezce vyšel se psem. „Když tu ta stezky nebyla, nemohli jsme s dětmi ani na procházku,“ poznamenal.

Ne každý v Pelhřimově má z nové cyklostezky radost. „Proč ničit asfaltem to hezké, co tu ještě zbylo. Na to je peněz dost. Na cyklostezku, po které se budou projíždět bruslaři, matky s kočárky, pejskaři s věčně nataženými vodítky přes cestu,“ postěžoval si senior Josef Kocman.

Celkové náklady: 38,5 milionu korun

Dotace IROP : 13,4 milionu korun

Dotace FOND VYSOČINY: dva miliony korun

Dotace SFDI : 17,5 milionu korun

Pro místostarostu Zdeňka Jaroše je nová cyklostezka srdeční záležitost. „Termín dokončení byl stanoven na konec října a pevně věřím, že ho dodržíme,“ zdůraznil. Po svém nástupu do funkce v roce 2018 usiloval o propojení Pelhřimova s Rynárcem, původní záměr ale musel trochu upravit. „Vybudovat cyklostezku do Rynárce se nabízelo jako asi nejzajímavější varianta, ale z druhé strany odezva nebyla taková, jakou jsme čekali. Proto jsme původní záměr změnili a vyústění budou na Pavlov a Vokov,“ vysvětlil.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak popsala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová, stezka nabídne nejen projížďku okolo malebného toku řeky Bělé, ale i zajímavý a hlavně bezpečný výjezd cyklistů z Pelhřimova jižním směrem. „Cyklisté tak dostanou alternativu, jak se vyhnout rušné silnici na Rynárec. Věřím, že to ocení především rodiny s dětmi,“ doplnil místostarosta a dodal: „Z cyklostezky se nabízí několik možností, jak pokračovat po polních cestách či silnicích nižší třídy třeba na Křemešník, Lešov, Čejkov či do Nového Rychnova.“

Náklady na vybudování cyklostezky dosáhnou zhruba 38,5 milionu korun, na značnou část město získalo dotace. „Na zhruba třiatřicet milionů máme přislíbené dotace. Čerpat je budeme ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z Fondu Vysočiny z programu Cyklodoprava a cykloturistika a z Integrovaného regionálního operačního programu,“ vyjmenoval místostarosta Zdeněk Jaroš.

V současné době mohou již cyklisté či lidé na bruslích využívat nový kilometrový úsek cyklostezky okolo rybníka Stráž.