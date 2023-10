Mojmír Chytil, který denně cestuje mezi Brnem a Prahou, ve Vystrkově zastavuje pravidelně. Je tu i ve čtvrtek 5. října dopoledne. „Mám kartu společnosti E.on a speciální čip. Ve Vystrkově tankuji pokaždé. Je to nejsilnější nabíječka v republice. Prostě super. Předstihla dobu. Má výkon 400 kilowatthodin. Moje auto potřebuje maximálně 220 až 240 kilowatthodin, takže celou kapacitu ani nevyčerpám,“ říká Deníku. Muž dále vysvětluje, že dobití ve Vystrkově mu stačí na cestu do Prahy a zpátky, kdy cestou do Brna dobije opět. Elektromobil má asi rok a je maximálně spokojený.

U super nabíječky zastavují i další řidiči. Dva mladíci, kteří jen prozradí Deníku, že elektromobilem jedou poprvé, proto při postupu nabíjení trochu tápou. Jedou elektroautem mezi Prahou a Brnem natáčet reklamu.

Elektromobilita: ve Vystrkově u Humpolce je nejvytíženější místo v síti

O modernizaci nabíjecí elektrostanice Vystrkov, kde kromě moderní super nabíječky jsou i obyčejné stojany Tesla, se postarala E.on. Drive Infrastructure, která má budování a provoz dobíjecích stanic v koncernu E.on v popisu práce. Modernizace stanice stála deset milionů korun. Stanice je bezbariérová, elektromobil tady může dobíjet až šest řidičů najednou.

Součástí stanice jsou i platební terminály. „Stanice s výkonem 400 kilowatt stojí v takzvaném dobíjecím hubu E.onu. Automobilům, které takový výkon pojmou, umožní dobít z 10 na 80 procent baterie za osmnáct minut. Spuštění nové dobíječky je součástí velké modernizace celého dobíjecího hubu, který E.on otevřel už v roce 2016. Hub tvoří ještě další tři dobíječky s vysokými výkony,“ informuje Roman Šperňák, mluvčí koncernu.

Elektrostanice Vystrkov

Nová nabíječka s výkonem 400 kilowatt stojí v takzvaném dobíjecím hubu E.onu. Automobilům, které takový výkon pojmou, umožní dobít z 10 na 80% baterie za 18 minut.

Cena nabití za kilometr jízdy je 2,50 koruny.

Kromě nejvýkonnější super nabíječky jsou tu pro řidiče k dispozici i další menší nabíjecí stojany Tesla.

Zajímavé u nové dobíjecí stanice je to, čeho si všímá při pravidelném tankování řidič Mojmír Chytil. Žádný osobní vůz nedokáže dobíjecí výkon systému ve Vystrkově plně využít. Dobíjení elektromobilů zde trvá podle typu auta necelých dvacet minut až tři čtvrtě hodiny. Ovšem takový komfort není levný.

Podle E.onu při nabití ze zásuvky vyjde kilometr jízdy asi na devadesát haléřů, to moderní nabíječka u Humpolce si účtuje skoro tři koruny. Tím pro řidiče Ondřeje Staňka, který u čerpací stanice Vystrkov při cestě z Prahy dopoledne také tankuje, ale jen „obyčejný“ benzín, podpora elektromobility padá. „Dražší a pomalejší než benzín. To je opravdu ekologická budoucnost. Zvlášť v dnešní době. Tady může tankovat jen člověk, co na to má a ceny neřeší. O tom to je. Elektromobilita do budoucna bude drahá a pro většinu z nás nedostupná. Takže skončíme v autobusech a vlacích, pokud budou ještě jezdit,“ říká ironicky.

Zdroj: Youtube

Podle E.On Drive Infrastructure si dobíjecí stanice u Vystrkova hub zasloužila výměnu technologií. „Obdobné stanice jsou pro naši společnost novým standardem a budeme je stavět po celé České republice. Na Vystrkově s modernizací nekončíme. V nadcházejících letech zde chceme kapacity ještě rozšířit o dobíjení pro čtyři kamiony a až deset osobních automobilů,“ upozorňuje Martin Klíma, jednatel společnosti E.on Drive Infrastructure.