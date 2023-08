„Daly jsme to spolu s kamarádkou, obě jsme nadšené. Teď už se směju, ale obzvlášť v tom posledním kopci jsem si slušně nadávala. V cíli ze mě spadlo vše zlé. Už přemýšlím o dalším závodě,“ říká k poslednímu náročnému závodu Monika Talábová.

Beskydská sedmička

Běžkyně má za sebou i dvojnásobnou účast v ikonickém závodu v Česku, kterým je Beskydská sedmička. Běžci při něm zdolávají celý horský masiv v délce sto jedna kilometrů a devět vrcholů, sedm z nich je v nadmořské výšce nad tisíc metrů. Nejlepší borci Sedmičku dávají za zhruba dvanáct hodin, limit pro dokončení je devětadvacet hodin. Běží se ve dvojicích.

„Poprvé jsem byla předloni. Závod jsme si užívali s kolegou od začátku do konce. Až nám ukáply slzy dojetí, že jsme se dostali do cíle. Měli jsme čas jednadvacet hodin pětačtyřicet minut. Loni jsem měla zdravotní a výkonnostní krizi a tu jsem zažívala i na Sedmičce. Od poloviny závodu do konce jsem trpěla jako pes a chtěla skončit. Naštvaný kamarád mi říkal, ať si klidně v terénu zůstanu. Jak to zaznělo, řekla jsem ne. Musím to dokončit, i kdybych dolezla po čtyřech,“ popisuje lepší i horší zážitky ze závodu Talábová.

Do Beskyd se chce zase někdy vrátit a pokusit se vylepšit čas z roku 2021. To znamená, že chce jít pod dvacet hodin. Důležitá je ještě jedna věc. Stihnout se včas zaregistrovat, o závod je totiž mezi sportovci velký zájem. Každý se chce zúčastnit největšího extrémního závodu v republice.

Javořická padesátka

Srdcovkou Moniky Talábové však zůstává Javořická padesátka, kterou hned napoprvé vyhrála. Běží se na nejvyšším kopci Vysočiny Javořici a v jeho okolí, například do Řásné, Janštejna, Mrákotína, Světlé nebo Lhotky. Závodí se přes noc. Sportovkyně z Počátek má za sebou také SkyRace na Ještědu se zdoláním tamní sjezdovky, maraton v Praze s osobním rekordem a další závody. Některé z těch regionálních vyhrála, u jiných skončila mezi nejlepšími.

Letos cítí, že má skvělou formu, naopak loni měla největší krizi včetně zdravotních problémů. „Už jsem to přeháněla, třeba i s hubnutím. Od ledna jsem se dala postupně do kupy a jsem na tom nejlépe, jak jen mohu být. Po krizi jsem si vyzkoušela první závod na šest kilometrů, doběhla jsem třetí. Řekla jsem si, že je to docela příjemné. A zase pokračovala. A mnohem lépe,“ říká k tomu Monika Talábová.

Na rodičovské dovolené

S větším sportováním začala v roce 2021, kdy byla na rodičovské dovolené s dcerou. Chtěla se zbavit přebytečných kilogramů, nejprve chodila túry s kočárkem. Výjimkou nebyl ani výšlap přes Javořici do Řásné a zpět do Počátek. Na trase byla devět hodin a ušla asi třicet kilometrů. „To bylo ale s různými zastávkami. Malá naštěstí moc neprotestovala,“ směje se dvojnásobná maminka.

Pak přešla na běhání. Nejprve zvládla několik kilometrů, poté bylo cílem uběhnout určitou vzdálenost co možná nejrychleji. Dalším, prozatím soukromým cílem byl půlmaraton. Vzdálenosti rostly, vytrvalost a s tím související výkony se zlepšovaly. Odtud už vedla krátká cesta k prvním závodům a úspěchům.

„Běhání je pro mě závislost. Způsob, jak si vyčistit hlavu, vyplavit endorfiny, relaxovat a udržet se v kondici. Nejraději běhám v přírodě. Když mám náhodou pauzu, doma už mi kolikrát říkají, ať jdu raději běhat, že to se mnou není k vydržení. Věřím, že běhání už se budu věnovat pořád, že mě už nepustí,“ dodává Monika Talábová.

Když si chce zpestřit volný čas a zrovna někde nezdolává alpské vrcholy, vyráží s týmem Horní Cerekve na závody dračích lodí. „Pádluji za ně tři roky. Jmenujeme se Marná snaha, občas to tak i vypadá. Ne, není to tak hrozné. Už se podařilo i vyhrát nějaký amatérský závod. Je to další koníček, kdy se sejde s partou kamarádů,“ uzavírá Monika Talábová.