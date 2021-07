První týden plný tréninků, tance, dřiny, techniky a zábavy mají účastníci zmíněné letní školy tance, která zavítala do Pelhřimova už v neděli 11. července, za sebou.

Nejpočetnější skupina nadšenců se sešla na kurzu moderního tance. Lektorka Leona Kubešová, která je profesionální pedagožkou a choreografkou, zařadila do závěrečného tréninku shrnutí technik, které se tanečníci během týdne naučili. „Ráda pracuji se začátečníky, kteří se nikdy nesetkali s limonovskou technikou. Tento týden jsem je totiž učila techniku José Limóna a mám radost, že všichni v ní udělali pokrok a něco se naučili. Každý podle toho, na jaké úrovni byl, se někam posunul, takže jsem moc spokojená,“ pochvalovala si Leona Kubešová.

Hned za zdí byl na pořadu dne klasický balet. Už po několikáté je na tomto kurzu například Helena. „Je tu krásné prostředí. Jsme ráda, že tu můžu navštěvovat různé kurzy a tím i vyzkoušet jiný styl tance. O prázdninách mě čeká ještě další baletní workshop a soustředění s naší skupinou z Hradce Králové. Balet mě hodně baví, je to celý můj život,“ usmála se světlovlasá slečna v baletním kostýmku.

Poznamenal ji covid

Desetičlenná skupina dětí, které patří do přípravné třídy taneční školy, se uplynulých šest dní věnovala standardním a latinskoamerickým tancům. Druhý, tedy příští týden se předem přihlášení zájemci zaměří v Pelhřimově na latinskoamerické tance, kam zavítají jak samotné ženy, tak i páry.

Potom se letní škola tance, kterou z velké míry poznamenal covid, přesune na další tři běhy do Tábora. „Na tomto běhu míváme kolem osmdesáti až sta lidí a teď jich tu máme pětatřicet. My totiž nemůžeme plánovat, protože nevíme, co bude. Pak se nám těžko připravuje a propaguje jakákoliv akce,“ postěžoval si taneční mistr Jindřich Hes.