Záhadné bílé čtverečky na silnicích na Vysočině: víme, kdo a proč je kreslí

Plánovaný rozpočet nového fit parku je pět set třicet tisíc. Většinu částky by pokryla dotace. Obec by zaplatila sto šest tisíc. „Bylo by to obohacení našeho sportovního života. Bez dotace bychom do toho nemohli jít. Jsme malá obec. Teď jen doufáme, že nám ji schválí, ať tam můžeme přidávat,“ dodal Peroutka. Kromě sportovních stanovišť doplní fit park také lavička na posezení, stojan na kolo či odpadkový koš.