Potřeba je pokrýt zbytek krovu šindelem. „V loňském roce se kompletně dodělal krov. Kvůli nedostatku financí jsme ho ale museli pokrýt jen z části. Zbytek je aktuálně pouze provizorně zastřešený a přikrytý plachtami, aby do střechy nesněžilo a nepršelo,“ popsala současný stav rekonstrukce Gabriela Vašáková.

Kromě toho čeká letos obrataňský kostel další zkrášlování. „Jde o to, že lešení bude muset být ze všech stran kostela, takže jsme si řekli, že by bylo vhodné také natřít fasádu. Kdyby se to dělalo až další rok, byly by to zase finance navíc,“ poznamenala Vašáková.

Dodala také, že orientační rozpočet na letošní rok vyčíslili zhruba na sedm set tisíc korun.

Rekonstrukce obrataňského kostela začala v roce 2016 opravou báně. „Doufejme, že letos už to bude konečně hotové,“ přemítal starosta Obrataně Aleš Komárek.

Pak byla dominanta obce zhruba dva roky bez střechy. Krov z kostela sundal jeřáb v roce 2018. Podstatná část střechy se pak zpět na kostel vrátila až loni. „Při prvotním průzkumu jsme odhadovali, že v rámci prací dojde k obnově krovu z nějakých čtyřiceti až padesáti procent. Když jsme celý krov nechali snést dolů z věže, zjistili jsme, že bude lepší obnovit krov ze zhruba devadesáti procent,“ řekla již dříve Vašáková.

Po zmíněných opravách bude mít obrataňský kostel na několik let vystaráno. „Ještě před těmito opravami ale ve věži kostela hnízdily kavky. Byly chráněné, takže se to neustále řešilo a nešlo s tím nic dělat. Řešilo se to ale tak dlouho, že věž už byla v katastrofálním stavu, takže se to muselo vyřešit a začít opravovat. Bylo by tedy dobré, aby se oprava už dokončila,“ sdělila Margita Čekalová, která kostel v Obratani pravidelně navštěvuje.

Opravy doposud byly a také v dalším období budou hrazeny z více zdrojů. Na financování se podílejí farnost, obec, Kraj Vysočina i Ministerstvo kultury prostřednictvím havarijního programu. „Obec každoročně přispívá částkou ve výši deseti procent. To je minimálně tak osmdesát tisíc korun ročně,“ doplnila obrataňský starosta.