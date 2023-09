Aspoň tři větrné elektrárny chce stavět u Počátek na Pelhřimovsku energetická společnost Větrná energie z Brna. První vrtule se roztočí nejdřív za pět let se souhlasem města. V anketě ale většina obyvatel Počátek hlasovala proti elektrárnám. Podle tajemníka městského úřadu Václava Marka radnice zatím oficiální stanovisko nevydala. „Zvažujeme výhody a nevýhody obou variant, rozhodnou zastupitelé,“ prohlásil tajemník s tím, že radnice zvažovala i možnost referenda, ale to asi nebude. „Někteří obyvatelé by si to ovšem přáli,“ poznamenal tajemník.