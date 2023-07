Postavit větrné elektrárny u Počátek je historicky druhý pokus. Poslední skončil před třinácti lety nezdarem. Dnes je to jinak, věří manažer elektrárny. Energetická společnost uspořádala před prázdninami v Počátkách anketu. „Co se týče účasti, do ankety se zapojilo 136 obyvatel. Z toho proti bylo pětasedmdesát, zbytek pro. Přišli hlasovat asi hlavně ti, co elektrárny nechtějí,“ informoval Deník o výsledku tajemník městského úřadu Počátky Václav Marek.