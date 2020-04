Motoristická akce Veteráni pod Křemešníkem se letos neuskuteční. Důvodem je situace okolo vývoje epidemie nemoci Covid-19. Výkonný výbor Asociace veteran car clubů Autoklubu ČR z důvodu nemožnosti zajistit rovné podmínky pro všechny zúčastněné zrušil celý letošní desetidílný seriál soutěží.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Třetí díl seriálu Veteráni pod Křemešníkem plánovali pořadatelé na sobotu 20. června. „Ale lámat vše přes koleno a poté to ušít horkou jehlou, to není náš styl. Chceme akci, která bude mít lesk a prestiž. To je hlavní důvod, proč jsme zrušili pátý ročník a přesunuli jej na příští rok,“ informoval o vynuceném řešení Vilém Doležal z pořadatelského štábu Veteránů pod Křemešníkem.