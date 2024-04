/VIDEO, FOTOGALERIE/ Auta, která většinou známe už jen z filmů. Milovníci veteránů si v sobotu třináctého dubna přišli na své. Na Horní náměstí v Humpolci na Pelhřimovsku přijely stroje, které psaly dlouhou automobilovou historii. Pátý ročník Spring Classic přivedl do města víc než stovku posádek.

Veterány na náměstí v Humpolci | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Dlouhá startovní listina slibuje skvělou podívanou, vždyť průměrný rok výroby vozů přihlášených do kategorie Classic se zastavil na datu 1973. Diváci na humpoleckém náměstí obdivují legendární i méně známé značky. Například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, Porsche, Alfa Romeo, Ford, Lotus, Datsun, Škoda, Tatra nebo Triumph.

Ke stálým účastníkům setkání veteránů Sping Classic patří například Vladimír Lošek z Českých Budějovic ve svém nablýskaném vozíku Triumph z roku 1960 a jen tak mezi řečí prozradí, že jeho auto pochází z Kalifornie. „Mám ho asi od devadesátých let, veteránských jízd se účastním čtyři roky,“ dodává.

Součástky na opravy vozu si nechává posílat z Anglie. „Pro mě je Spring Classic společenská událost, kde se potkávají lidé se stejnou krevní skupinou,“ vysvětlí. A co ho na starých autech tak láká? Nejenom to, že mají svoji historii. „Tohle auto ještě nemá ty všelijaké vymoženosti, jako posilovače řízení, takže řidič musí s takovým vozem opravdu umět jezdit. Tohle auto prověří, co ve vás je,“ zdůrazní Vladimír Lošek.

Podobně to cítí Ivan Janeček, rovněž z Budějovic. Nablýskaný Saab pořídili Janečkovi v Tuzexu koncem šedesátých let. „Jízda v tomhle autě je pro mě zábava,“ říká Ivan Janeček.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Plné náměstí historických vozítek láká diváky bez ohledu na věk. Kluci osahávají blýskavé kapoty, starší se dohadují, kolik takový historický koráb silnic spotřebuje a docházejí k názoru že „žere jako tank.“

Za volantem starodávného auta nemusí sedět jen muži. „Já nejsem účastník závodů, ale přijela jsem podpořit kolegy, co mají rádi historická auta,“ vysvětluje Lucie Joklová z Humpolce. Na náměstí přijela v nádherném černém voze Praga Picollo z roku 1932.

Lucie Joklová upřesňuje, že auto se v jejich rodině dědí. Její dědeček František Jokl založil v Humpolci Klub veteránů. „Řídit tak staré auto je samozřejmě těžší než to moderní. Jezdí se s meziplynem a musíte to umět,“ dodává žena.

Trasa dlouhá téměř 230 kilometrů vede podle hlavního organizátora Pavla Kacerovského z ČK motorsport historické vozy z Jindřichova Hradce přes Černovice a Pacov do Humpolce, odkud se posádky po obědové pauze vracejí přes Pelhřimov, Počátky, Kamenici nad Lipou a Žirovnici zpátky do centra rallye.

Cíl je opět na jindřichohradeckém náměstí. Na trase závodníci plní dané úkoly. „Divácky atraktivním bude test přesnosti na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Úkolem účastníků bude projet vytyčeným úsekem kolem kašny podle stanoveného rychlostního průměru a získat co nejméně trestných bodů,“ upřesňuje Pavel Kacerovský.

Na závodech veteránů se soutěží ve dvou kategoriích. Classic – klasické automobily vyrobené do roku 1994 a Exclusive – sportovní automobily vyrobené v letech 1995 až 2024. Akce ovšem není pro šetřily. Startovné činí víc než deset tisíc korun.