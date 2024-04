Psali automobilovou historii a v sobotu třináctého dubna zavítají do Žirovnice veteráni rovnou dvakrát. Ve městě na Pelhřimovsku budou také spolu historická auta před zámkem soupeřit. Úkolem účastníků bude zdolat vytyčený úsek podle stanoveného rychlostního průměru.

Minulý ročník Spring Classic; Zdroj: Se souhlasem Žirovnice | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

V pátém ročník Spring Classic se v Žirovnici předvede více než stovka posádek. Správkyně zámeckého areálu Věra Daňhelová dodala, že poprvé veteráni městem projedou před třetí hodinou odpoledne. „O necelou hodinu později už ale budou před zámkem soutěžit. První vozidlo by mělo do měřeného úseku v ulicích Podhradí a Branka odstartovat kolem 15:40,“ popsala s tím, že se předvedou značky jako Jaguar, MG, Mercedes-Benz nebo Austin H.

Předešlý ročník Spring Classic Zdroj: Youtube

Průměrný rok výroby přihlášených vozidel do kategorie Classic je 1973. Trasa, kterou zdolají, překoná dvě stě kilometrů. Veteráni pojedou z Jindřichova Hradce přes Černovice a Pacov do Humpolce. Odtud se posádky po obědové pauze vrátí přes Pelhřimov, Počátky, Kamenici nad Lipou a Žirovnici zpátky do centra rallye.