A právě na tuto službu mohou letos nově mimo jiné i v Černově čerpat podporu. „Každá koruna do obce je dobrá,“ řekl černovský starosta Vladislav Marek.

Řeč je o dotačním programu Venkovské služby 2021. A zatímco v minulých letech bylo možné z programu získat peníze pouze na podporu venkovských prodejen, teď kraj záběr podporovaných služeb rozšířil. Obce tak mohly požádat o příspěvek například i na pobočky pošt a pošt Partner, knihovny, služby turistického ruchu nebo zdravotní péče.

Některé požádaly i o kombinaci podpory různých služeb. Příkladem je Těchobuz, kde chtěli pomoci s financováním provozu tamního obchodu, infocentra, galerie a knihovny. „Díky podpoře se nám daří nabízené služby udržet a vylepšovat. Přes sezonu můžeme i rozšířit otevírací dobu. Mimo půjčování knížek navíc knihovna funguje i jako internetová stanice a komunitní centrum, takže před covidem jsme tam mohli pořádat různé přednášky nebo i jiné akce,“ informoval starosta Těchobuze Pavel Hájek.

Pošta i pojízdná prodejna

I v Onšově dostanou peníze na provoz knihovny. Jako jediná obec v kraji tam ale žádali také o příspěvek na provoz pojízdné prodejny. „V Onšově máme kamennou prodejnu, ale do místní části Těškovice zajíždí jednou týdně pojízdná prodejna. Tato služba není příliš výdělečná, proto jsme rádi, že i díky dotaci můžeme prodejce podpořit, aby vydržel,“ řekla onšovská starostka Bohumila Urbánková s tím, že pro lidi, co nejezdí do zaměstnání, je to dobrá služba.

Ve Smrčné na Jihlavsku pomáhá zmíněná dotace s provozem tamní Pošty Partner, kde kromě klasických úkonů nabízí k prodeji například i volně prodejná léčiva, drobné papírnictví, dárky, hračky či knížky. „Poštu musíme dotovat a když nám kraj zaplatí část platu pošťačky, tak jsme za to rádi. Kdybysme příspěvek nedostali, tak bysme ale poštu partner nezrušili. Jsme rádi, že ji tu máme. Pro místní je to i takové místo pro setkávání,“ usmál se starosta Josef Nechvátal.

Rozdělení projektů dle typu služby:

Kamenná prodejna potravin případně prodejna smíšeného zboží - 148

Pojízdná prodejna potravin nebo smíšeného zboží - 1

Pobočka Pošty nebo pobočka Pošty Partner - 10

Obecní knihovna - 6

Prostor, kde je poskytována primární zdravotní péče - 0

Objekt nebo budova, které jsou provozovány jako atraktivita cestovního ruchu (muzeum, galerie či rozhledna) – 2

Příspěvek z programu Venkovské služby 2021 zase v Polici na Třebíčsku částečně zaplatí platy průvodcům zámku Police a muzea RAF. „Hodně nám to pomůže, protože nás to stojí asi sto dvacet tisíc ročně,“ uvedl starosta Police Karel Janoušek.

Dotaci až padesát tisíc korun na vybranou obecní službu letos od Kraje Vysočina získá všech 157 obcí, které podaly žádost o dotaci. „O krajskou podporu mohly požádat obce do pěti set obyvatel,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Kraj Vysočina letos v rámci dotačního titulu Venkovské služby 2021 rozdělí téměř sedm miliónu korun.

Největší zájem mezi obcemi byl o krajské dotace na provozování venkovských prodejen a dále o podporu služeb pošty. Na podporu venkovských služeb letos vyčlenil Kraj Vysočina zatím nejvyšší částku, a to sedm miliónů korun.