Pozadím příběhu je vzpoura města Pelhřimov proti tyranskému šlechtici Karlu z Říčan, který Pelhřimov bezohledně vykořisťoval.

Poddaným zabavoval majetky a nechával je mučit, takže to nemohlo skončit jinak než vzpourou. „Celý příběh prozrazovat nebudeme, to se návštěvníci dozví až na místě, kdy do Pelhřimova přijedou a to nejdřív 29. června,“ upozornila Štěpánková.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Netradiční prohlídka Pelhřimova v kostýmech je dobrý nápad. To si myslí například Jana Kučerová. „Mám zkušenost z několika zámků. Moc se mi to pokaždé líbilo. Obyčejná procházka městem s průvodcem už nikoho neoslní, možná tak pár důchodců,“ poznamenala.

První ročník unikátních kostýmových prohlídek zaplatí město Pelhřimov. Peníze pokryjí především výdaje na samotnou akci a reklamu. Prohlídky s doprovodem herců v kostýmech a vypravěčem, který návštěvníky uvede do děje, začínají 29. června, trvají pět dnů, každý den se uskuteční čtyři prohlídky.

„Kapacita je ale omezená, maximálně na 25 lidí. V prostorách zámku, radnice a kostela není tolik místa, Takže rezervace předem je nutná,“ upozornila Štěpánková. Kromě toho se v červenci a srpnu uskuteční dvě noční prohlídky.

Hrané prohlídky v Pelhřimově 1. termín sobota 29.6.

2. termín sobota 20.7.

3. termín neděle 21.7.

4. termín sobota 10.8.

5. termín sobota 14.9.

Ke kostýmovým prohlídkám se uchyluje stále víc provozovatelů památkových objektů, hradů a zámků. Podle zkušeností České centrály cestovního ruchu Czech Tourism běžné prohlídky s výkladem už návštěvníky zhýčkané televizní kulturou moc nebaví. Irena Tronečková je ředitelka muzea ve Velkém Meziříčí na Žďársku.

S kostýmovými prohlídkami má zkušenost. „Zpočátku byli návštěvníci překvapení, ale všechno se časem okouká. Takže teď pozorujeme mírný pokles zájmu,“ řekla Deníku. Jak zdůraznila, provozovatel takové zábavy musí myslet dopředu.

„Návštěvníci jsou zhýčkaní televizí a další zábavou. V Pelhřimově mohou kostýmové prohlídky zpočátku fungovat, pokud tam nic podobného nebylo, ale časem bude asi třeba měnit scénář i kostýmy,“ upozornila.