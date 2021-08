Dejte mi pár kuřat do tašky. Tak deset, dvacet. Podobnou větu slýchají prodejci drůbeže na Vysočině stále častěji. Počet lidí, kteří se rozhodli chovat domácí drůbež na vejce a na maso, ale i jako mazlíčky v poslední době roste. Nakoupit drůbež je dnes možné i on-line.

Zvýšenou poptávku potvrzuje například prodejce chovných kuřic Jaroslav Novák z Drůbeže Vysočina. „Zájem o naše kuřice v posledních letech stoupá, nejvyšší je tak poslední dva roky. Letos jsme prodali tak 27 tisíc kusů, před dvěma lety to bylo sotva kolem dvaceti tisíc,“ upřesnil prodejce. Jak dodal, o drůbež mají zájem hlavně lidé z venkova, chataři a chalupáři. Pro kuřice chodí s taškou nebo bedničkou. „Jak je vidět, dostáváme rozum a vracíme se zpátky k domácímu chovu. Místo nákupů v marketu. Donutí nás k tomu stále větší drahota,“ poznamenal prodejce.

Stejnou zkušenost mají i prodejci drůbeže Kuřice.cz. z Proseče. Zájem o chov drůbeže v domácích podmínkách na venkově, chatách nebo chalupách roste napříč celou republikou. Ročně prodá firma zhruba tak 20 tisíc kusů drůbeže, čísla rostou rok od roku.

Drůbež nakupuje například Eva Horáková z Pikárce. „Plánuji obměnit deset slípek, jenže pipky co jsem si před dvěma lety koupila, nesou pořád jako divé. Krásná velká vejce,“ pochvalovala si.

Prodejci jsou schopni dovézt drůbež do kterékoliv obce v republice. Vyšší zájem o nákup drůbeže sleduje v poslední době i velkokapacitní líheň Studenec u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. „Zájem stoupl o desítky procent v souvislosti s covidem. Prarodiče přivedou vnoučata podívat se k nám do líhně, a hned si několik kuřat odvezou. My jsme ale spíš velkokapacitní líheň, která dodává drůbež dalším prodejcům, kteří je odchovají a prodají v místě bydliště. I tam zájem roste,“ vysvětlil ředitel Pavel Dobrovolný.

Doba se mění, mění se i způsob prodeje. „Prodáme desítky tisíc kuřat a slepic ročně. Přesné číslo vám neřeknu. Já si všímám hlavně toho, jak se mění skladba našich zákazníků,“ sdělil Miroslav Pospíšil z Humpolce z firmy Slepičář, která prodává drůbež on-line.

Podle Pospíšila stoupá zájem o chov drůbeže mezi střední generací a dětmi. „Už to nejsou důchodci, kteří chovají desítky kusů. Mladí si koupí tak pět slepic. Vyberou si je podle barvy, vyberou si k nim i kurník. Všechno on-line. Vše jim dodáme. Chtějí se o slepice starat, mít je jako mazlíčky, žít zdravě a mít občas vejce k snídani,“ poznamenal Pospíšil.

Nakoupit drůbež mohou zájemci také od místních chovatelských spolků. Jako je například Český svaz chovatelů Havlíčkův Brod. Podle předsedy Jana Boumy zájem o slepice a kuřata rostemezi lidmi pokaždé, když zdraží vejce. „Zájem je hlavně o čistokrevné slípky. Ale je málo chovatelů schopných o takovou drůbež pečovat.. V roce 2027 skončí klecový chov ve velkém. Malochovatelům to dává šance pustit se aktivně do chovů i s nějakou dotací," konstatoval předseda spolku Jan Bouma.

Podle chovatelů jsou slepičky zvyklé na teplo a světelný režim z haly, kde se vylíhly. „Po přestěhování v chladných měsících je vhodné je nechávat zavřené v kurníku a krmit směsí bohatší na bílkoviny. Jinak se prodlužuje počátek snášky někdy až o několik měsíců,“ vysvětlil Jaroslav Novák z Drůbeže cz.

ZÁJEM O DRŮBEŽ ROSTE



Drůbež Vysočina



- Rok 2021 27 000 kusů.

- Rok 2019 20 000.

- Cena za kus 145 korun.



Kuřice.cz



- Rok 2021 20 000.

- Rok 2019 15 000.

- Cena za kus 190.



Líheň Studenec



- Objem prodeje neuveden.

- Cena podle stáří kuřic a druhu.

- Darkshell 5 týdnů 85 korun kus.



Slepičář.cz Humpolec



- Desítky tisíc kusů ročně.

- Hnědá kuřice Isabrown skladem 199 korun kus.

- Kurník Pinďa 3 290 korun.