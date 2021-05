„Udělali jsme půdní vestavbu a vybudovali tam dva byty do osmdesáti metrů čtverečních,“ řekl starosta Lhoty-Vlasenice Martin Lang.

Nájemníky, kteří se v tamní bývalé škole budou moci zanedlouho zabydlet, vyberou pomocí výběrového řízení. „Zájem je velký. Na dva byty se nám zatím hlásí osm lidí," poznamenal Martin Lang. Podle jeho slov by oba byty mohli do měsíce kolaudovat.

Devadesátiprocentní dotaci získali z ministerstva financí. „V rámci stavby jsme se rovnou pustili i do opravy střechy, fasády a výměny oken, která už jsou v dezolátním stavu. U školy chceme navíc vytvořit stání pro auta. Na většinu těchto věcí ale půjdou peníze z rozpočtu obce,“ informoval starosta.

V budově jsou aktuálně celkem čtyři obecní byty.