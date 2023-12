Cestující veřejnou dopravou na Vysočině musejí počítat od Nového roku se změnami. Někteří budou muset sáhnout hlouběji do kapsy, jiní naopak ušetří.

Od nového roku kraj zdraží jízdné. Ilustrační foto: Deník/Martin Singr

Zdražení cestovného veřejnou dopravou na Vysočině bude od příštího roku jednotné, a to o dvě koruny za jízdenku. Kraj Vysočina změnu vysvětluje růstem nákladů. Konkrétně tak například cesta z Brtnice do Jihlavy vyjde nyní na osmadvacet korun, nově cestující zaplatí třicet korun. Z Telče do krajského města lidé nyní platí padesát korun, od ledna to bude dvaapadesát.

Cena cesty přes celý kraj, konkrétně z Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku do Pacova na Pelhřimovsku, nyní vyjde na sto padesát korun, tedy na stejnou částku jako čtyřiadvacetihodinová jízdenka. Po Novém roce si tak cestující koupí rovnou tuto časovou jízdenku a nemusí víc řešit, stihne například právě cestu do Pacova a ještě zpět do Bystřice.

Cenu cestování na dalších trasách mohou lidé snadno zjistit přes internet. „Cestující si může už nyní sám spočítat, kolik ho bude cesta od Nového roku stát,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová s tím, že stačí využít kalkulátor jízdného, který je dostupný na webových stránkách kraje.

Novinkou pak bude sedmidenní jízdenka, která začíná platit dnem nákupu. „Pravidelní cestující, kteří využívají regionální veřejnou dopravu, tak díky předplatnému za dopravu zaplatí méně. Navíc nebude nutný pravidelný nákup jednotlivých jízdenek,“ vyjmenoval výhody Martin Hyský z hejtmanství. Kupon na sedm dní bude možné koupit u řidičů autobusů, na pokladnách nebo u průvodčích Českých drah i bezhotovostně.

Kraj Vysočina bude sledovat, jak jsou tyto jízdenky využívané. Ne ale proto, že by chtěl do budoucna nějak měnit podmínky. „Takto nastavenou výhodnou jízdenku nemáme v plánu měnit. Jen doplňuji, že jízdenku lze použít i opakovaně v předplacených dnech,“ zdůraznila Svatošová. Jinými slovy může cestující jet ráno do školy, odpoledne ze školy a večer ještě třeba za sportem nebo kulturou.

Další úspory skýtá sjednocení systému Veřejné dopravy Vysočiny a jihlavské městské hromadné dopravy. Fungování v praxi vysvětlil Deníku již dříve jihlavský radní Petr Piáček. Například pro cestu z Luk nad Jihlavou do Jihlavy dostane cestující jízdenku, která vypadá stejně jako stávající, může ji ale použít i v jihlavské městské hromadné dopravě. Ovšem jen omezenou dobu. „Když pojedete z Luk vlakem, vystoupíte na hlavním nádraží, dále budete smět na tento jízdní doklad dojet do centra trolejbusem,“ vysvětlil Piáček s tím, že z Luk nad Jihlavou by platnost měla být pětačtyřicet minut.

Trochu komplikovanější však bude situace, když cestující pojede z Jihlavy do okolních obcí, třeba do zmiňovaných Luk nad Jihlavou. „Když pojedete zpátky, je těžké uznat jízdní doklad z městské hromadné dopravy ve spojích Veřejné dopravy Vysočiny. Budete si muset koupit půlhodinový lístek na jihlavskou městskou hromadnou dopravu a pak z nádraží do Luk,“ sdělil Piáček.